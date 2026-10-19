117億推AI教育 教師嘆：不能只拚設備

因應ＡＩ浪潮，教育部投入一一七億餘元推動ＡＩ方舟計畫、數位教育等。不少中小學教師坦言，ＡＩ教學指引雖已上路，但不是每位教師都有能力結合ＡＩ授課，教學現場面臨教師培訓不足、行政負擔、家長難以陪伴及指引規範抽象等問題。專家認為，ＡＩ教育不能只拚設備到位，應先提升教師、家長的ＡＩ素養，才能真正落實到課堂。

北市中正高中教師賴和隆說，教育部「數位教學指引三點○版」雖非強制性，但配合指引，學生各科作業使用生成式ＡＩ，需簽署「生成式人工智慧使用情形聲明書」，老師、學生需先達成共識，家長還得蓋章，「搞到最後誰要用？」

再者，教師需對ＡＩ工具有一定了解，才能引導學生正確使用，但教師平時忙於行政與教學，若缺乏充足的培訓、時間及教學資源配套，ＡＩ教學指引恐難落實在課堂上。

台灣教育產業工會副理事長葉明政說，教育部「中小學使用『生成式人工智慧』注意事項（學生版）二點一版」條文內容抽象，偏向宣導及原則性規範，且規範要求學生在家使用ＡＩ需家長陪伴，但對科技不熟悉的家長而言很難做到。

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