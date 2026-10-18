台大無預警停電！韓檢考生苦等40分鐘「寫完也不算分」 現場崩潰落淚

「我剩最後7題，就7題！」一場突如其來的停電，讓考生準備半年、一年的努力懸在半空。今（18）日舉行的第108期TOPIK韓國語文能力測驗，台大普通教學館考場因停電中止，多名考生抱怨，被要求停筆後空等半小時至40分鐘，最後等來考試中止的消息。不少人已經作答完畢、有人特地搭機返台、更有人急需成績申請學校，崩潰當場落淚。官方補考、退費方案尚待確認，考生一句「這件事不是退費就好」，道出的不只是白忙一場的不甘，更是申請、交換與畢業計畫恐被打亂的焦慮。

有考生在Threads上發文表示，閱讀測驗原訂下午4時30分結束，卻在4時7分停電，監考人員隨即要求闔上試卷、等待通知，直到4時45分才宣布收卷。另有考生稱，起初被告知恢復供電後會補足作答時間，最後等到的卻是考試中止，「但很多人都寫完了餒？」、「一整天的時間白白浪費掉」。各篇貼文對等待時間的描述略有不同，約為半小時至40分鐘。

對接近完成考試的人而言，突如其來的中止尤其難以接受。一名考生直呼「我剩最後7題，就7題！」也有人不解，前一節作文已經寫完，為何仍須面臨整場考試不計分的結果。另有考生表示，停電後教室仍有足以閱讀、作答的光線，質疑現場是否能依不同試場狀況處理，而非統一要求停筆。

貼文中道出的損失，也不只是一筆報名費，有人特地搭機返台應試，無奈寫下「坐飛機飛回台灣考的倒霉鬼在這裡，心酸的機票錢」，有人則提到，準備半年、一年，最後卻連成績能否取得都成為未知數。

更讓部分考生焦慮的是，這場考試牽動後續申請與就學安排。有發文者轉述，同試場有人因急需成績辦理申請而當場落淚；也有貼文提及研究所申請、交換及畢業門檻等需求，擔心即使日後安排補考，也可能趕不上原有期限。「這件事不是退費就好，退費只是還錢而已」，道出部分考生對時間成本與申請機會的憂慮。

至於後續如何補救，有考生希望保留已完成科目的成績，僅針對受停電影響的部分安排重考。這些目前仍屬考生提出的訴求，尚非官方確認方案。

語言訓練測驗中心（LTTC）公告指出，台大普通教學館下午發生無預警停電，因供電恢復時間無法確定，經現場緊急應變並與韓方主辦單位確認後，決定中止該考場本次考試。補考、退費等措施須由韓方主辦單位決定，待辦法確認後，將透過官網、簡訊及電子郵件通知受影響考生。公告目前未進一步說明，已完成作答的科目能否保留成績。

另據台大總務處營繕組傍晚18:36也發布公告，校內因海洋饋線高壓設備異常，造成多棟館舍停電，廠商已確認故障設備並進行緊急搶修。

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