科技人文完美結合 加拿大教師林婕芸獲海外師鐸獎

從數位教學、語音訓練到人工智慧的教育應用，榮獲今年海外師鐸獎的加拿大卑詩省菁英中文學校校長林婕芸致力於讓中文教育走出傳統課本，幫助孩子建立語言自信、認識台灣文化，也讓科技成為連結語言、文化與人心的橋梁。

如何讓成長於英語環境中的加拿大孩子快樂學中文，又能認識台灣文化、建立文化認同，是許多海外中文老師的大挑戰。今年獲得2026年第七屆中華民國海外師鐸獎的卑詩省菁英中文學校校長林婕芸是積極推動中文教育創新、探索數位教學可能性的領頭羊之一。她說，將中文教學結合新科技，為海外孩子學中文提供了更好的土壤。

對林婕芸而言，科技不僅是一個工具，而是能幫助學生跨越語言障礙、找到學習樂趣，並與自己的文化根源建立連結的一把鑰匙。

許多在加拿大出生成長的台灣孩子，可能聽得懂中文，卻不習慣開口表達；或者可以讀簡單詞彙，卻對繁體字的筆畫和聲調感到挫折，因為生活中缺乏說中文的環境，所以中文學習總是充滿破碎感。

於是，林婕芸將數位工具融入語言訓練，把中文學習從課堂內的一次性練習，延伸為可以反覆操作、持續修正的學習過程。

例如她會設計活動，讓孩子透過歌唱、戲劇、RAP等創意模式展示自己的中文，在Google Classroom上傳作品後，她再針對發音、節奏與表達提出建議，再依照回饋重新練習、修正並提交。「數位紀錄、教師回饋、反覆修正」的模式，讓科技不再只是傳送教材的工具，而是成為串聯教學、練習與學習評估的橋樑。

面對人工智慧的新時代，林婕芸認為，這為教學發展又帶來更多可能。

她說：「AI的出現，為教師們提供了新的輔助方式。例如，教師可以利用AI協助設計不同難度的閱讀短文、繞口令、詞彙卡與情境對話，並依學生的年齡及中文程度調整內容。同一個『台灣夜市』主題，可以發展成適合初學者的簡單點餐對話，也可以延伸為高年級學生介紹台灣飲食文化的口語報告。」

林婕芸堅信讓海外台灣下一代學習中文，不僅是為了聽說讀寫，更能讓他們得以認識台灣、親近台灣，因此她時常在學校舉辦文化活動。「台灣有很多寶藏，透過體驗傳統工藝、手作課程，讓孩子逐一挖寶，產生對台灣認同感後，他們將成為未來聯繫加拿大和台灣之間的強大能量。」

駐溫哥華辦事處僑務組組長郭淑貞祝賀林婕芸獲獎，讚揚她在大溫哥華春風化雨20年，不僅在數位教學上屢有突破，也從不藏私，總是將教學經驗及數位工具的應用分享給其他教師。「她還曾花許多時間陪伴有語言障礙的孩子學中文，真的是一個兼顧數位創新、文化傳承與人文關懷的超人老師。」（編輯：陳承功）

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