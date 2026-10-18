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「書寫到遠方」台積電青年學生文學獎贈獎 評審：作品競爭激烈

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
新詩首獎王俞丰（左起）、散文首獎許馨方、小說首獎王苡蕎、小說評審團獎姚得樂。記者蘇健忠／攝影
新詩首獎王俞丰（左起）、散文首獎許馨方、小說首獎王苡蕎、小說評審團獎姚得樂。記者蘇健忠／攝影

由聯合報副刊、台積電文教基金會共同主辦的第23屆「台積電青年學生文學獎」今天舉辦贈獎。聯合報社長游美月說，今年以「書寫到遠方」為主題，寓意跨越空間、穿越時間，以及探索生命與人性。評審則指出，今年參賽作品展現成熟的創作能力，評選過程競爭激烈。

今年「台積電青年學生文學獎」新詩組首獎是彰化高中三年級同學王俞丰的作品「鬆綁」、小說首獎為台南女中二年級同學王苡蕎的作品「魚」、散文首獎為新竹女中三年級同學許馨方的作品「偏方」，小說評審團獎則是中科實驗高中二年級同學姚得樂的作品「實白」。

小說、散文、新詩首獎得主分別30萬元、15萬元、10萬元；另「小說評審團獎」獎學金為30萬元。基金會董事長曾繁城說，在數位訊息影音環伺的環境中，欣見本屆的徵件數更勝以往；文學、歷史是生命經驗的結晶，透過世代流傳，讓後人一讀再讀，並引發情感共鳴，這就是文學的價值。

聯合報社長游美月說，今年文學獎的主題為「書寫到遠方」，有3層溫暖的意義，第一是「跨越空間」，讓創作者的思考與文字傳遞到社會乃至世界各地；第二是「穿越時間」，每一行文字都可能成為10年、20年後與自己對話的重要元素；第三是「生命與人性」，世界上最遙遠的距離是人與人之間的距離，但透過筆觸、透過筆尖，可以打動彼此。

今年評審過程激烈，新詩組評審委員代表羅智成表示，詩歌組一向是最讓人傷腦筋的組別，今年評審時也發生激烈爭論，甚至驚動隔壁評審委員前來詢問，但其實只是評審們如往常般持續討論。

此外，AI也成為評審的討論焦點。羅智成認為，與其糾結AI是否涉及抄襲或挪用文字，更應進一步思考，AI的出現將如何促使人類重新理解人性。

散文組評審委員代表何致和也說，今年決審作品競爭激烈，前幾名及多篇優選作品的評分都相當接近，甚至出現同分情況，評審歷經漫長討論，最後透過投票決定名次。

何致和說，今年共有200篇散文參賽，20篇作品進入決審，最終14篇獲獎，約占參賽作品的7%。他以升學考試比喻，肯定得獎學生的表現，並強調文學創作與考試不同，沒有標準答案，即使評審也可能有不同看法，學生仍能憑自身能力脫穎而出並不容易。

小說組評審委員代表朱嘉漢指出，得獎是肯定，卻不是終點，創作者仍須回到作品本身，持續思考與創作。

由聯合報副刊、<a href='/search/tagging/2/台積電文教基金會' rel='台積電文教基金會' data-rel='/2/193627' class='tag'><strong>台積電文教基金會</strong></a>共同主辦的第23屆「台積電青年學生文學獎」今天舉辦贈獎。記者蘇健忠／攝影
由聯合報副刊、台積電文教基金會共同主辦的第23屆「台積電青年學生文學獎」今天舉辦贈獎。記者蘇健忠／攝影

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