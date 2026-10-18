免費真的沒代價？聯合盃作文考題貼近生活也考思辨

第二十屆聯合盃全國作文大賽嘉義初賽今天在嘉義市民生國中登場，共有2401名學生參賽，六組作文題目從家庭互動、人際關係延伸至免費背後的代價及民主多數決，引導學生從生活經驗思辨。補教名師蔡恆表示，今年國中八、九年級題目結合圖表判讀與社會議題，符合近年大考趨勢，學生要寫得深入並不容易。

今年作文題目分別為國小中年級「誰和我最像」、國小高年級「那一次，我們一起…」、國中七年級「原來，被幫助也是一種能力」、八年級「免費，真的沒有代價嗎？」、九年級「多數決之後」，以及高中職組「一張餐桌的距離」。

蔡恆表示，高中職組「一張餐桌的距離」看似容易發揮，實際上要寫得深刻並不簡單。隨著3C產品普及及青春期親子關係轉變，家庭成員即使同桌吃飯，也可能產生心理距離，題目正好讓學生重新思考家庭互動與親情。

他認為，國中八、九年級題目尤其具有挑戰性。八年級「免費，真的沒有代價嗎？」要求學生思考免費取得事物背後可能付出的成本；九年級「多數決之後」則引導學生探討「少數服從多數」與「多數尊重少數」的差異。兩組題目都需要從圖表擷取資訊，再透過具體事例與邏輯論述表達觀點，足以考驗學生思辨能力。

民生國中國文老師張誌龍表示，今年題目從國小的家庭與同儕互動，逐步延伸至國中的社會思辨，再到高中對人際疏離的省思，符合不同年齡層的成長經驗。國中教育會考近年重視圖文整合與資訊判讀，學生除了累積生活經驗，也必須具備組織論述的能力。

張誌龍說，面對生成式AI普及，閱讀與寫作更能培養學生獨立思考、理性判斷及情感表達能力，建議學生維持紙本閱讀習慣，累積語感與生活觀察，才能寫出兼具深度與溫度的文章。

市府教育處長黃媛楟表示，聯合盃作文大賽在嘉義市舉辦約18年，已成為具有指標意義的寫作競賽。市府重視學生語文表達與思辨能力培養，未來將持續透過課程及競賽，鼓勵學生從寫作中建立獨立思考能力。

參賽學生多認為題目貼近生活。林姓國中生以數學課遇到困難、向老師求助的經驗，書寫「被幫助也是一種能力」；興嘉國小張姓學生則以團體拔河比賽作為素材。嘉義女中二年級吳姓學生表示，家人平時經常在餐桌上交流，面對「一張餐桌的距離」，反而因為素材豐富，最難的是決定文章切入角度。

今年題目雖貼近日常生活，但從經驗敘述到社會議題思辨，仍考驗學生能否將個人感受轉化為有條理、有深度的文字。

第二十屆聯合盃全國作文大賽嘉義初賽今天在民生國中登場。圖／記者李宗祐攝影

第二十屆聯合盃全國作文大賽嘉義初賽今天舉行，參賽學生陸續離開考場，民生國中校門外湧現大批人潮。圖／記者李宗祐攝影

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

作文 免費 考題 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

登入簽到送 LINE POINTS 🪙 每日打卡送 LINE POINTS

玩遊戲再抽7-11禮券🧧 立即登入 立即前往