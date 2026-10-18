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明星高中科學班喊設專法盼逕升大學 台大校長：恐有公正性問題
北一女、建中與台中一中等明星高中近日在科學班會議上提案，盼教育部設立高中逕升大學專法，期望將現有科學班高二升高三聯合資格考試，提升為高階的學力認證考，以此作為逕升大學的依據。但兼任大考中心董事長的台大校長陳文章表示，「可能有公正性問題。」建議能循現有的特殊選才管道，也避免該專法被視為為特定高中量身定做的法案。
台灣家長教育聯盟理事長王醒之也說，若要藉由專法讓特定學生以資格考取得大學入學機會，就必須說明制度如何兼顧大學選才、適性發展及整體教育公平，不能僅以現行法規限制便推論有必要另立專法。
全台共十所高中設有科學班。制度原設計「二加一模式」，高一、高二修畢高中核心課程並通過資格考，高三即可參與大學專題合作，原期望資格考能成為評斷學生逕升大學依據，但受限於法規，高中生仍無法直接取得大學學籍。近日其中高達九所倡議盼設高中逕升大學專法，解放上述問題，科學班學生就不用高三時同時準備大學專題與大型升學考試。
陳文章昨在台大校務會議後受訪表示，「可能有公正性問題，不是只有那幾間高中的學生就一定排在前面。」建議還是要以所有學生都能參與的大型考試升學，也避免該專法被視為為特定高中量身定做的法案。
陳文章指出，若真有該專法，並非所有的高中生都能參與，如果只是少數幾間學校適用的專法，其他學校也可能有意見。
陳文章也談到，若學生希望高三不要蠟燭兩頭燒，不想學測、大學專題一同準備，可以參考現行特殊選才機制。學生若物理、化學、數學等領域特別出色，曾經參加國際型競賽，或高中階段曾參與過國際發表會、發表過相關研究成果，國際級的獎項有目共睹，認定上較無問題，在特殊選才管道也會更適宜。
陳文章也說，招生變動都須經招聯會程序，招聯會沒有討論過相關提案，未來會再了解各方和教育部想法。
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