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朝野喊普發現金 陳文章：是否有預算為教育留才攬才

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
台大校長陳文章。聯合報系資料照
台大校長陳文章。聯合報系資料照

台大昨天舉行校務會議。校長陳文章會後受訪時表示，近期台灣將普發現金一萬元，也有聲音喊出應該普發二萬元，預算高達逾二千億，但高等教育特別預算三年也才二百億，又中小學正面臨缺師問題、大專校院則面臨業界人才競爭，「是不是有部分預算，能支持我們留才攬才。」

陳文章談到，近年無論是教育部或台大推出的留才攬才計畫，部分多因為競爭對象開出較優渥的薪資、環境，讓原本欲延攬的學者選擇他國。加上近年學術界還面臨業界競爭，世界皆然，如今年數學界的桂冠菲爾茲獎得主齊默爾曼，就決定離開學界改投入業界。

陳文章指出，近年稅收超徵，政府將普發民眾一萬元現金，也有聲音喊出應該普發二萬，預算高達逾二千億，但高等教育特別預算三年也才二百億，希望各黨團能考慮，在普發一、二萬間，思考近期高等教育問題，甚至中小學師資聘不滿等狀況。

「是不是有部分預算，能夠支持我們來留才攬才。」陳文章指出，不只是中小學缺老師，近年的中小學教師離職率也比以前要高，但聘好的師資才有好的人才，中小學缺老師，屆時大學也會被影響。希望於普發現金之外，各黨團都能支持與回應教育各階段的人才問題。

陳文章也談到，不只薪資，制度是否具備彈性也很重要。現況是大學若要聘任一名師資，全部要經過既有的三級三審制會有困難，有些外籍學者不見得能接受此制度，也會考量來台後能否發揮，應給學校及學院更大的彈性。

陳文章也建議，教育部設有各項計畫，如玉山學者計畫、世界卓越一百計畫；台大也推出椰林學者，但若學者需要建立團隊，台大也能給予協助，「但我們的規模跟海外比確實有差距。」而國內既有的計畫多是個別提出，也希望各個計畫都能通盤結合。

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