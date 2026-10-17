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教育部青年海外圓夢計畫 行程與簡章不符

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

賴政府豪擲百億，由教育部青年署辦理青年百億海外圓夢基金計畫。但學生團體表示，青年百億海外翱翔組源頭為青年署，該案實際由學校設計，最後再外包旅行社等第三方執行，進而發生實際行程與簡章不符的狀況，卻要參與學生自行承擔，要求教育部改善。

參與海外翱翔組的學生蔡睿璟表示，發現行程與簡章內容有出入，原規畫可在當地參與比賽，實際卻僅去周邊走訪。該案主責單位是教育部青年署，提案單位是學校，最後由旅行社執行。當下僅讓學生填寫計畫更動聲明書通知行程異動，但無法給予補償；臨時變動的狀況也非個案，身邊友人也反映過行程與簡章不符。

EdYouth常務理事陳胤嘉也指出，先前由新竹市青年發展中心提案的「創業家特攻隊—美國亞利桑納州」，錄取者具該市青年委員身分，引發利益迴避質疑。

EdYouth理事長蔡其曄建議，教育部應持續掌握計畫執行狀況、確認單位執行能力，若海外單位跟旅行社沒有提供原服務，學生是否有反應管道；提案單位無法依約定執行規畫，也能檢討後續合作資格。

教育部青年署副署長諶亦聰表示，海外翱翔組過去是教育部和執行單位簽約，明年會督促執行單位需與當地所有見習機構、智庫都要簽約，取得接待同意和合作意向。若臨時調整見習單位或行程異動，必須提出替代方案，無法替代則會補發一成獎勵金。

諶亦聰也談到，海外翱翔組評審委員以學界教授居多，評審過程全程錄音、錄影，已修訂評審聘用機制，要求三等親或具僱傭關係必須迴避，未來也會訂定更多迴避樣態。

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