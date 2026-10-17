教保員有教師證可享同等薪資 公幼教師反彈

「調這麼高！」許多公幼教保員得知非營利幼兒園教保服務員將大幅調薪，已準備跳槽；教育部十四日接著預告修正公幼教保員薪水，拉齊兩方教保員薪資，此外，具備教師證的教保員，薪資等同幼教師，這下又引發公幼教師不滿，正發動連署抗議，要教育部重視教師權益。

教育部十四日晚間預告修正「公立幼兒園契約進用人員之進用考核及待遇辦法」，根據該草案，起薪部分，專科學歷公幼教保員月薪擬提高至新台幣四萬五三八○元，學士學歷四萬八八○○元，碩士學歷五萬一一九○元，薪級也從現在的廿級，進一步增加到廿五級，藉此鼓勵資深人員留任，擬明年一月一日起，正式上路。

此外，具備教師證的教保員，薪資也等同幼教師，也就是這一條引發不少爭議。網路上隨即有公幼教師發起連署指出，公幼教師歷經師資培育、教師資格考試、教育實習，以及競爭激烈的正式教師甄試，才取得正式教師身分。教保員的待遇持續調整，公幼正式教師的薪資制度、授課時數、備課時間及工作負擔等問題，卻遲遲未獲得相對改善，他們連署要公幼教師站出來，要求制度公平性並重視教師權益。

台教產教育政策智庫執行長楊逸飛表示，公立、非營利、準公共及一般私立幼兒園，加上增置教保員、延長照顧人力等不同職缺，進用方式、薪資與福利保障各異。此次僅調整部分對象，若缺乏整體規畫，恐擴大園所資源落差，加劇人力失衡。

台南市五王國小附幼主任陳韻如表示，幼教工作長工時又高壓力，政府不能只提高待遇來解決現在師資匱乏的問題，更應該全面盤點，重新釐清幼教制度、勞動環境等等，才能真的留人留才。

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