非營利幼園擬調薪2成 幼教界憂大跳槽

教育部上周預告修正「非營利幼兒園實施辦法」，調高非營利幼兒園教保服務人員薪資約兩成，薪水四萬五千元起跳，全國逾四千五百名教保服務人員受惠。不料，一樁加薪喜事，卻引發幼教界大炸鍋，私幼、準公共幼兒園擔心草案通過，將造成大跳槽，幼教生態大地震，多個團體號召下周至教育部抗議。

教育部本月六日公告「非營利幼兒園實施辦法」，針對非營利幼兒園教保服務人員大幅調薪，現行專科畢業起薪為三萬八○一一元、學士四萬三○六元、碩士四萬二六○二元，草案擬分別調高至四萬五三八○元、四萬八八○○元及五萬一一九○元，整體薪資提升約兩成。

不過，此項調薪政策，卻引發私幼、準公共幼兒園大跳腳，擔心草案若通過，將造成幼教生態大地震，有人在網路上發起連署抗議，還有多個團體號召下周至教育部抗議。

幼兒園長期面臨「四高三低」，高工時、高情緒、高壓力、高風險，以及低薪資、低社會認同、低職涯發展的職場困境，導致教保服務人員流失，不少本科系學生不願投入，現職流動率也高，教育團體呼籲多年要提高薪資、改善幼教勞動環境，

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣質疑，這個問題幼教團體已經倡議非常多年，教育部為什麼會在選舉前夕突然拋出這個震撼彈，司馬昭之心路人皆知。若草案通過，準公共、私幼教保員將準備大跳槽，這是家長和社會大眾所樂見的嗎？

蘇傳臣表示，任何人都不會反對政府幫公幼和非營利幼兒園老師調薪，但是其他幼兒園的老師該怎麼辦？相對剝奪感必更加嚴重，幼教生態四高三低是全面性的問題，這次教育部完全沒有跟外界對話，也缺乏整體思考，就悄悄發布預告，選擇性獨厚某些族群，將造成幼教現場更嚴重的紛亂。

中華民國兒童教保聯合前總會長謝子元表示，支持教保員合理調薪，但呼籲同步改善準公共教保員待遇，政府責任不應因制度不同而有所落差。中華民國幼教聯合總會長葉若蕎說，政府大幅調高非營利幼兒園教保服務人員薪資，卻未兼顧其他類型園所，恐加劇師資流失，衝擊幼教產業。

教育部表示，為配合行政院一一六年軍公教員工待遇提升方案，並為彌平教師與教保員待遇落差，針對公立及非營利幼兒園教保相關人員均調增薪資待遇。準公共幼兒園部分，配合軍公教調薪方案，明年一月一日起亦將提高每月基本薪資，明年八月一日準公共第四期程開始，也會再調高教保服務人員每月基本薪資。將持續聆聽及蒐集各界意見。

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