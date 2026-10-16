「人文千言萬里」法國上架 巴黎出版社盼搭建和平橋梁

由巴黎hémisphères出版社出版、台文館執行、國科會支持的「人文千言萬里計畫」，3本關於台灣飲食、環境、經濟的書系，14日起在法國舉辦新書發表會。hémisphères出版社表示，許多法國人不理解台灣跟中國的差別，期待透過此書系盼搭建和平橋梁。

鄰近巴黎聖母院、位於塞納河畔旁的hémisphères出版社，曾因在櫥窗展示一本書名直譯為「台灣，中國的執念」（Taïwan, une obsession chinoise）的新書，引起路人推門進入出版社表達意見。此書作者為當代亞洲與全球化議題權威格維羅（Jacques Gravereau）。

編輯阮（Cécile Nguyen）於14日在出版社內舉行「人文千言萬里計畫」3本法譯新書發表會後，接受中央社採訪。她表示，很多法國人並不理解台灣跟中國的差別，因此出版此書系非常重要。

阮表示，我們正處於充滿緊張局勢與戰爭的時代，出版書籍像是在世界搭建橋梁。藉由呈現他人當下生活及過往經歷，讓不同文化、國家與人民開啟對話，加深彼此理解，甚至可能透過文字帶來和平。

目前hémisphères出版社櫥窗正展示著此書系的3本新書，分別為「美食與文學足跡」（Empreintes culinaireset littéraires）、「與自然災害共處」（Vivre avec lescatastrophes naturelles）、「書寫經濟」（Écrirel’économie）。

曾學習中文、多次造訪台灣的阮解釋，於一年半前收到「美食與文學足跡」初稿時，便驚嘆此書並陳「社會科學研究文章」與「台灣文學作品」的特殊設計。細讀後，她被台灣的飲食文化與其背後的殖民歷史給深深吸引，認為必須出版，因為這些內容不僅是台灣美食的歷史，更是台灣的歷史。

阮說，當她隨後再收到「與自然災害共處」、「書寫經濟」的初稿後，才明白此書系蘊含的深意。面對當今世界諸多氣候與經濟問題，她認為台灣經驗非常寶貴。

阮表示，此書系的主要讀者群為一般大眾，也適合希望理解台灣歷史背景的教師、學生與譯者。她認為，此書系能讓法國讀者以更深入理解台灣人的思維，從內部感受台灣歷經多次的移民浪潮。

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巴黎 橋梁 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

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