快訊

破產背債2.4億！70歲澎恰恰飛大陸直播到半夜「曝還債進度」

9連霸夢碎…基隆前議長登記資格被撤 張芳麗怒轟這國家太苛刻

聽新聞
0:00 / 0:00

「人文千言萬里」法國上架 巴黎出版社盼搭建和平橋梁

中央社／ 巴黎16日專電

巴黎hémisphères出版社出版、台文館執行、國科會支持的「人文千言萬里計畫」，3本關於台灣飲食、環境、經濟的書系，14日起在法國舉辦新書發表會。hémisphères出版社表示，許多法國人不理解台灣跟中國的差別，期待透過此書系盼搭建和平橋梁

鄰近巴黎聖母院、位於塞納河畔旁的hémisphères出版社，曾因在櫥窗展示一本書名直譯為「台灣，中國的執念」（Taïwan, une obsession chinoise）的新書，引起路人推門進入出版社表達意見。此書作者為當代亞洲與全球化議題權威格維羅（Jacques Gravereau）。

編輯阮（Cécile Nguyen）於14日在出版社內舉行「人文千言萬里計畫」3本法譯新書發表會後，接受中央社採訪。她表示，很多法國人並不理解台灣跟中國的差別，因此出版此書系非常重要。

阮表示，我們正處於充滿緊張局勢與戰爭的時代，出版書籍像是在世界搭建橋梁。藉由呈現他人當下生活及過往經歷，讓不同文化、國家與人民開啟對話，加深彼此理解，甚至可能透過文字帶來和平。

目前hémisphères出版社櫥窗正展示著此書系的3本新書，分別為「美食與文學足跡」（Empreintes culinaireset littéraires）、「與自然災害共處」（Vivre avec lescatastrophes naturelles）、「書寫經濟」（Écrirel’économie）。

曾學習中文、多次造訪台灣的阮解釋，於一年半前收到「美食與文學足跡」初稿時，便驚嘆此書並陳「社會科學研究文章」與「台灣文學作品」的特殊設計。細讀後，她被台灣的飲食文化與其背後的殖民歷史給深深吸引，認為必須出版，因為這些內容不僅是台灣美食的歷史，更是台灣的歷史。

阮說，當她隨後再收到「與自然災害共處」、「書寫經濟」的初稿後，才明白此書系蘊含的深意。面對當今世界諸多氣候與經濟問題，她認為台灣經驗非常寶貴。

阮表示，此書系的主要讀者群為一般大眾，也適合希望理解台灣歷史背景的教師、學生與譯者。她認為，此書系能讓法國讀者以更深入理解台灣人的思維，從內部感受台灣歷經多次的移民浪潮。

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

巴黎 橋梁

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

諾貝爾獎得主安卡森自介短得驚人 出版社：她本身就是一個文學現象

7個月邀31位諾貝爾獎得主來台 台灣橋樑計畫閉幕 賴總統：搭起3座橋

文學可以使用AI嗎？法國龔固爾文學獎爭議下，法國文壇如何看待AI創作

Issue 168｜決定一本譯作的成形

相關新聞

公幼教保員擬調薪 台教產：應同步改善人力配置、制度革新

教育部日前預告調高公立學校契約進用教保員及非營利幼兒園教保人員薪資，台灣教育產業工會等9個工會發表聯合聲明，肯定並支持提升待遇，但強調加薪應同步改善人力配置、備課時間與專業支持，不能僅靠調薪回應幼教現場的結構問題。

廢導護、調降班級人數、加碼獎金 救「教師荒」新北教師會拋9大訴求

全台教師荒，基層教師頻出走，今新北市教師會及新北教育人員產業工會舉辦「2026新北教育好政點記者會」，針對現行教育的教師專業、通學安全、合理勞動補償、教育人力、幼教品質及教職員健康福利等提出9大訴求及12大主軸，呼籲新北市議員參選人正視第一線教育現場需求，將教師專業保障、教育人力、勞動權益及學生學習品質納入政見與施政規畫。

教保員待遇調升 全教總呼籲：重視所有幼教工作者的付出

教育部近日提出調整教保員薪資待遇方案，全國教師工會總聯合會（全教總）表示，改善教保員的薪資待遇，是提升幼教工作者權益的重要一步，值得肯定。而受過完整師資培育訓練的幼兒園教師，承擔重要的幼兒教學工作，其專業、責任與付出也應受到重視。全教總呼籲，改善教保員待遇的同時，應持續檢討並提升幼兒園教師的薪資待遇，制度上也應給予全面支持，真正提升教保服務品質，讓幼教工作者得以長久留在教育現場。

青年百億圓夢基金頻出包 教育部：強化與海外單位簽約機制

教育部青年署辦理青年百億海外圓夢基金計畫，但學生團體指出，海外翱翔組屢發生實際行程與簡章不符的問題，呼籲教育部改善。教育部則表示，將督促執行單位要與海外所有智庫、見習機構都確實簽訂意向書，若要變動則需有替代方案，真的都無法執行，將補償青年獎勵金。

青年百億圓夢基金狀況多 學生批行程變動與簡章不符、評審無利益迴避

賴政府擲百億，由教育部青年署辦理青年百億海外圓夢基金計畫。但學生團體今天開記者會表示，青年百億海外翱翔組源頭為青年署，但該案實際由中間單位設計，最後再外包旅行社等第三方執行，進而屢發生實際行程與簡章不符的狀況，卻要參與學生自行承擔，要求教育部改善。

非營利幼兒園擬起薪最高破5萬 工會叫好、私幼憂挖角潮

非營利幼兒園教保服務人員、公幼教保員明年起可望加薪8000元，資深人員月薪上看8萬元、甚至更高！非營利、公幼調薪能留住老師嗎？工會喊「遲來的正義」，私幼、準公共卻憂心挖角潮。薪資怎麼調、誰能受惠？一次看懂調薪亮點，以及高薪背後仍待解決的行政重擔。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。