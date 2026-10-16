唐獎得主艾克曼獎金捐國際組織 支持加薩救援工作

唐獎第7屆法治獎得主布魯斯．艾克曼（Bruce Ackerman）將唐獎獎金中的125萬美元，捐贈給國際關懷組織（CARE），用於支持加薩地區的救援工作。

布魯斯．艾克曼對制憲、司法審查，以及民主憲政治理的根基制度提出嶄新理念，例如「二元民主（dualist democracy）」理論，深深啟發世界各地追求社會正義與法治的所有憲法工作者，因此獲頒唐獎第7屆法治獎。

唐獎基金會今天告訴中央社，根據國際關懷組織（CARE）的官方新聞稿，艾克曼將所獲得的唐獎獎金中的125萬美元（約新台幣4046萬元），捐贈給CARE，用於支持加薩（Gaza）地區的人道救援工作。

CARE發布的新聞稿中，感謝艾克曼的慷慨之舉，並稱這筆資金將為當地正面臨極度飢餓、流離失所及醫療系統崩潰的巴勒斯坦難民，提供最迫切需要的人道援助。

唐獎基金會指出，艾克曼是全球頂尖的憲法與政治哲學學者，不僅在學術上深耕，如今更以實際行動，將對「法治」與「基本人權」的捍衛，延伸到全球最脆弱的角落。這份超越國界的關懷，深刻呼應了唐獎「為人類社會帶來實質改變」的設立初衷。

唐獎基金會對艾克曼的善舉，深感榮幸與感動，邀請大家一起將這份大愛分享出去，期盼來自台灣的微光，能照亮世界更多需要幫助的角落。

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