唐獎得主艾克曼獎金捐國際組織 支持加薩救援工作

唐獎第7屆法治獎得主布魯斯．艾克曼（Bruce Ackerman）將唐獎獎金中的125萬美元，捐贈給國際關懷組織（CARE），用於支持加薩地區的救援工作。
布魯斯．艾克曼對制憲、司法審查，以及民主憲政治理的根基制度提出嶄新理念，例如「二元民主（dualist democracy）」理論，深深啟發世界各地追求社會正義與法治的所有憲法工作者，因此獲頒唐獎第7屆法治獎。
唐獎基金會今天告訴中央社，根據國際關懷組織（CARE）的官方新聞稿，艾克曼將所獲得的唐獎獎金中的125萬美元（約新台幣4046萬元），捐贈給CARE，用於支持加薩（Gaza）地區的人道救援工作。
CARE發布的新聞稿中，感謝艾克曼的慷慨之舉，並稱這筆資金將為當地正面臨極度飢餓、流離失所及醫療系統崩潰的巴勒斯坦難民，提供最迫切需要的人道援助。
唐獎基金會指出，艾克曼是全球頂尖的憲法與政治哲學學者，不僅在學術上深耕，如今更以實際行動，將對「法治」與「基本人權」的捍衛，延伸到全球最脆弱的角落。這份超越國界的關懷，深刻呼應了唐獎「為人類社會帶來實質改變」的設立初衷。
唐獎基金會對艾克曼的善舉，深感榮幸與感動，邀請大家一起將這份大愛分享出去，期盼來自台灣的微光，能照亮世界更多需要幫助的角落。
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教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？
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教育部日前預告調高公立學校契約進用教保員及非營利幼兒園教保人員薪資，台灣教育產業工會等9個工會發表聯合聲明，肯定並支持提升待遇，但強調加薪應同步改善人力配置、備課時間與專業支持，不能僅靠調薪回應幼教現場的結構問題。
全台教師荒，基層教師頻出走，今新北市教師會及新北教育人員產業工會舉辦「2026新北教育好政點記者會」，針對現行教育的教師專業、通學安全、合理勞動補償、教育人力、幼教品質及教職員健康福利等提出9大訴求及12大主軸，呼籲新北市議員參選人正視第一線教育現場需求，將教師專業保障、教育人力、勞動權益及學生學習品質納入政見與施政規畫。
教育部近日提出調整教保員薪資待遇方案，全國教師工會總聯合會（全教總）表示，改善教保員的薪資待遇，是提升幼教工作者權益的重要一步，值得肯定。而受過完整師資培育訓練的幼兒園教師，承擔重要的幼兒教學工作，其專業、責任與付出也應受到重視。全教總呼籲，改善教保員待遇的同時，應持續檢討並提升幼兒園教師的薪資待遇，制度上也應給予全面支持，真正提升教保服務品質，讓幼教工作者得以長久留在教育現場。
教育部青年署辦理青年百億海外圓夢基金計畫，但學生團體指出，海外翱翔組屢發生實際行程與簡章不符的問題，呼籲教育部改善。教育部則表示，將督促執行單位要與海外所有智庫、見習機構都確實簽訂意向書，若要變動則需有替代方案，真的都無法執行，將補償青年獎勵金。
賴政府擲百億，由教育部青年署辦理青年百億海外圓夢基金計畫。但學生團體今天開記者會表示，青年百億海外翱翔組源頭為青年署，但該案實際由中間單位設計，最後再外包旅行社等第三方執行，進而屢發生實際行程與簡章不符的狀況，卻要參與學生自行承擔，要求教育部改善。
非營利幼兒園教保服務人員、公幼教保員明年起可望加薪8000元，資深人員月薪上看8萬元、甚至更高！非營利、公幼調薪能留住老師嗎？工會喊「遲來的正義」，私幼、準公共卻憂心挖角潮。薪資怎麼調、誰能受惠？一次看懂調薪亮點，以及高薪背後仍待解決的行政重擔。
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