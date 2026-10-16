轉型正義教育展登場 青年版畫創作探228人物故事

轉型正義教育計畫2026年度展覽今天在台北藝術大學展開，大專校院青年跨域創作「共同的註腳」版畫，探討228事件中不同人物的生命故事。
教育部今天在北藝大推出兩檔展覽，包括聚焦228事件校園史料與體制反思的文件展「機制校園生活」，帶領觀眾重返1940年代末期的校園現場，邀請觀眾從5個不同角色的視角出發，省思個人的行動與命運如何受到時代環境與體制機制的深刻影響。
集結大專校院學生創作的版畫教育展「共同的註腳」，則展現大專校院青年跨域創作的成果，「註腳」雖位處書頁邊緣，卻能補充並使歷史論述更加完整，學生透過深入研讀228事件不同背景人物的生命故事，將對歷史的理解與思索，透過藝術創作一刀一刀刻劃在版畫中。
教育部次長朱俊彰表示，台灣是華人社會數千年來最自由呼吸的地方，但這樣的光景至今才數十年，年輕的一代未必了解目前的生活得來不易，民主的DNA也不是從天而降。
朱俊彰期盼透過轉型正義展覽，讓大家了解過去為何發生不正義之事，進而在未來的公共參與中，辨別哪些議題與政策措施會對人民造成傷害。
教育部日前預告調高公立學校契約進用教保員及非營利幼兒園教保人員薪資，台灣教育產業工會等9個工會發表聯合聲明，肯定並支持提升待遇，但強調加薪應同步改善人力配置、備課時間與專業支持，不能僅靠調薪回應幼教現場的結構問題。
全台教師荒，基層教師頻出走，今新北市教師會及新北教育人員產業工會舉辦「2026新北教育好政點記者會」，針對現行教育的教師專業、通學安全、合理勞動補償、教育人力、幼教品質及教職員健康福利等提出9大訴求及12大主軸，呼籲新北市議員參選人正視第一線教育現場需求，將教師專業保障、教育人力、勞動權益及學生學習品質納入政見與施政規畫。
教育部近日提出調整教保員薪資待遇方案，全國教師工會總聯合會（全教總）表示，改善教保員的薪資待遇，是提升幼教工作者權益的重要一步，值得肯定。而受過完整師資培育訓練的幼兒園教師，承擔重要的幼兒教學工作，其專業、責任與付出也應受到重視。全教總呼籲，改善教保員待遇的同時，應持續檢討並提升幼兒園教師的薪資待遇，制度上也應給予全面支持，真正提升教保服務品質，讓幼教工作者得以長久留在教育現場。
教育部青年署辦理青年百億海外圓夢基金計畫，但學生團體指出，海外翱翔組屢發生實際行程與簡章不符的問題，呼籲教育部改善。教育部則表示，將督促執行單位要與海外所有智庫、見習機構都確實簽訂意向書，若要變動則需有替代方案，真的都無法執行，將補償青年獎勵金。
賴政府擲百億，由教育部青年署辦理青年百億海外圓夢基金計畫。但學生團體今天開記者會表示，青年百億海外翱翔組源頭為青年署，但該案實際由中間單位設計，最後再外包旅行社等第三方執行，進而屢發生實際行程與簡章不符的狀況，卻要參與學生自行承擔，要求教育部改善。
非營利幼兒園教保服務人員、公幼教保員明年起可望加薪8000元，資深人員月薪上看8萬元、甚至更高！非營利、公幼調薪能留住老師嗎？工會喊「遲來的正義」，私幼、準公共卻憂心挖角潮。薪資怎麼調、誰能受惠？一次看懂調薪亮點，以及高薪背後仍待解決的行政重擔。
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