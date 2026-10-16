轉型正義教育展登場 青年版畫創作探228人物故事

轉型正義教育計畫2026年度展覽今天在台北藝術大學展開，大專校院青年跨域創作「共同的註腳」版畫，探討228事件中不同人物的生命故事。

教育部今天在北藝大推出兩檔展覽，包括聚焦228事件校園史料與體制反思的文件展「機制校園生活」，帶領觀眾重返1940年代末期的校園現場，邀請觀眾從5個不同角色的視角出發，省思個人的行動與命運如何受到時代環境與體制機制的深刻影響。

集結大專校院學生創作的版畫教育展「共同的註腳」，則展現大專校院青年跨域創作的成果，「註腳」雖位處書頁邊緣，卻能補充並使歷史論述更加完整，學生透過深入研讀228事件不同背景人物的生命故事，將對歷史的理解與思索，透過藝術創作一刀一刀刻劃在版畫中。

教育部次長朱俊彰表示，台灣是華人社會數千年來最自由呼吸的地方，但這樣的光景至今才數十年，年輕的一代未必了解目前的生活得來不易，民主的DNA也不是從天而降。

朱俊彰期盼透過轉型正義展覽，讓大家了解過去為何發生不正義之事，進而在未來的公共參與中，辨別哪些議題與政策措施會對人民造成傷害。

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