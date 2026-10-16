公幼教保員擬調薪 台教產：應同步改善人力配置、制度革新

教育部日前預告調高公立學校契約進用教保員及非營利幼兒園教保人員薪資，台灣教育產業工會等9個工會發表聯合聲明，肯定並支持提升待遇，但強調加薪應同步改善人力配置、備課時間與專業支持，不能僅靠調薪回應幼教現場的結構問題。
台教產教育政策智庫執行長楊逸飛表示，幼托整合已逾十年，教師與教保員的法規適用、進用機制仍分屬不同軌道。若教育部以兩者「工作內容實質相同」作為調薪理由，更應釐清專業分工，建立長期人力培育與支持體系，避免面對缺工才片段調整待遇。
工會指出，公立、非營利、準公共及一般私立幼兒園，加上增置教保員、延長照顧人力等不同職缺，進用方式、薪資與福利保障各異。此次僅調整部分對象，若缺乏整體規畫，恐擴大園所間的資源落差，加劇人力失衡。工會並舉例，非營利幼兒園廚工已有薪資支給及晉級制度，公幼廚工卻仍缺乏相應晉薪機制。
除了待遇，工會也關注隱性加班問題。楊逸飛表示，延長照顧、評比及訪視等工作壓縮備課空間，教保人員往往只能利用午休或下班時間準備課程、進行親師溝通。政府不能因為加薪，就合理化高壓工時，更不能忽視學前教育所需的課程設計與專業引導。
工會呼籲，教育部應保障每日不受幼兒照顧工作干擾的專屬備課時間，增置專職照顧與輔助人力，讓教學準備與托育照顧實質分流；並通盤檢討各類園所資源配置、法制地位及師生比，以幼兒福祉為核心，提出整體勞動環境改善藍圖。
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全台教師荒，基層教師頻出走，今新北市教師會及新北教育人員產業工會舉辦「2026新北教育好政點記者會」，針對現行教育的教師專業、通學安全、合理勞動補償、教育人力、幼教品質及教職員健康福利等提出9大訴求及12大主軸，呼籲新北市議員參選人正視第一線教育現場需求，將教師專業保障、教育人力、勞動權益及學生學習品質納入政見與施政規畫。
教育部青年署辦理青年百億海外圓夢基金計畫，但學生團體指出，海外翱翔組屢發生實際行程與簡章不符的問題，呼籲教育部改善。教育部則表示，將督促執行單位要與海外所有智庫、見習機構都確實簽訂意向書，若要變動則需有替代方案，真的都無法執行，將補償青年獎勵金。
賴政府擲百億，由教育部青年署辦理青年百億海外圓夢基金計畫。但學生團體今天開記者會表示，青年百億海外翱翔組源頭為青年署，但該案實際由中間單位設計，最後再外包旅行社等第三方執行，進而屢發生實際行程與簡章不符的狀況，卻要參與學生自行承擔，要求教育部改善。
教育部日前預告調高公立學校契約進用教保員及非營利幼兒園教保人員薪資，台灣教育產業工會等9個工會發表聯合聲明，肯定並支持提升待遇，但強調加薪應同步改善人力配置、備課時間與專業支持，不能僅靠調薪回應幼教現場的結構問題。
教育部近日提出調整教保員薪資待遇方案，全國教師工會總聯合會（全教總）表示，改善教保員的薪資待遇，是提升幼教工作者權益的重要一步，值得肯定。而受過完整師資培育訓練的幼兒園教師，承擔重要的幼兒教學工作，其專業、責任與付出也應受到重視。全教總呼籲，改善教保員待遇的同時，應持續檢討並提升幼兒園教師的薪資待遇，制度上也應給予全面支持，真正提升教保服務品質，讓幼教工作者得以長久留在教育現場。
非營利幼兒園教保服務人員、公幼教保員明年起可望加薪8000元，資深人員月薪上看8萬元、甚至更高！非營利、公幼調薪能留住老師嗎？工會喊「遲來的正義」，私幼、準公共卻憂心挖角潮。薪資怎麼調、誰能受惠？一次看懂調薪亮點，以及高薪背後仍待解決的行政重擔。
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