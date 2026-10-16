公幼教保員擬調薪 台教產：應同步改善人力配置、制度革新

教育部日前預告調高公立學校契約進用教保員及非營利幼兒園教保人員薪資，台灣教育產業工會等9個工會發表聯合聲明，肯定並支持提升待遇，但強調加薪應同步改善人力配置、備課時間與專業支持，不能僅靠調薪回應幼教現場的結構問題。

台教產教育政策智庫執行長楊逸飛表示，幼托整合已逾十年，教師與教保員的法規適用、進用機制仍分屬不同軌道。若教育部以兩者「工作內容實質相同」作為調薪理由，更應釐清專業分工，建立長期人力培育與支持體系，避免面對缺工才片段調整待遇。

工會指出，公立、非營利、準公共及一般私立幼兒園，加上增置教保員、延長照顧人力等不同職缺，進用方式、薪資與福利保障各異。此次僅調整部分對象，若缺乏整體規畫，恐擴大園所間的資源落差，加劇人力失衡。工會並舉例，非營利幼兒園廚工已有薪資支給及晉級制度，公幼廚工卻仍缺乏相應晉薪機制。

除了待遇，工會也關注隱性加班問題。楊逸飛表示，延長照顧、評比及訪視等工作壓縮備課空間，教保人員往往只能利用午休或下班時間準備課程、進行親師溝通。政府不能因為加薪，就合理化高壓工時，更不能忽視學前教育所需的課程設計與專業引導。

工會呼籲，教育部應保障每日不受幼兒照顧工作干擾的專屬備課時間，增置專職照顧與輔助人力，讓教學準備與托育照顧實質分流；並通盤檢討各類園所資源配置、法制地位及師生比，以幼兒福祉為核心，提出整體勞動環境改善藍圖。

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