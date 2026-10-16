莫比斯「非常譯外：群盲」 聾、聽演員詮釋百年經典

莫比斯圓環創作公社長年投入文化平權，將推出年度製作「非常譯外：群盲」，邀請聾、聽演員同台，以手語形體、鼓聲震動與電子聲響，重新拆解諾貝爾文學獎得主梅特林克經典劇作「群盲」。

梅特林克（Maurice Maeterlinck）筆下的「群盲」描述12名盲人在森林裡等待帶路者，卻不知道神父早已死去；導演暨莫比斯藝術總監黃子翎轉譯成一百多年後，五位聽、聾演員準備排練「群盲」，卻遲遲等不到手譯員的「非常譯外」版本，試著探討在這個充滿各種語言的世界，誰真正可以翻譯與理解他人。

黃子翎透過新聞稿表示，「非常譯外：群盲」的創作起點，其實來自聾、聽演員在排練過程中遇到的溝通難題，最初大家嘗試將口語與手語逐句翻譯，卻發現兩種語言有著不同的節奏，「有時候一句台詞已經說完了，手語卻可能才進行到一半。」

黃子翎表示，同一段故事經過不同演員的身體，會因為各自的生命經驗，產生不一樣的理解，「這些差異不一定是障礙，也可能成為創作的開始。」她希望透過這次演出，讓觀眾重新感受語言之外的表達可能。

「非常譯外：群盲」將於10月16日到10月18日演出，地點在牯嶺街小劇場一樓實驗劇場。

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