莫比斯「非常譯外：群盲」 聾、聽演員詮釋百年經典

莫比斯圓環創作公社長年投入文化平權，將推出年度製作「非常譯外：群盲」，邀請聾、聽演員同台，以手語形體、鼓聲震動與電子聲響，重新拆解諾貝爾文學獎得主梅特林克經典劇作「群盲」。
梅特林克（Maurice Maeterlinck）筆下的「群盲」描述12名盲人在森林裡等待帶路者，卻不知道神父早已死去；導演暨莫比斯藝術總監黃子翎轉譯成一百多年後，五位聽、聾演員準備排練「群盲」，卻遲遲等不到手譯員的「非常譯外」版本，試著探討在這個充滿各種語言的世界，誰真正可以翻譯與理解他人。
黃子翎透過新聞稿表示，「非常譯外：群盲」的創作起點，其實來自聾、聽演員在排練過程中遇到的溝通難題，最初大家嘗試將口語與手語逐句翻譯，卻發現兩種語言有著不同的節奏，「有時候一句台詞已經說完了，手語卻可能才進行到一半。」
黃子翎表示，同一段故事經過不同演員的身體，會因為各自的生命經驗，產生不一樣的理解，「這些差異不一定是障礙，也可能成為創作的開始。」她希望透過這次演出，讓觀眾重新感受語言之外的表達可能。
「非常譯外：群盲」將於10月16日到10月18日演出，地點在牯嶺街小劇場一樓實驗劇場。
全台教師荒，基層教師頻出走，今新北市教師會及新北教育人員產業工會舉辦「2026新北教育好政點記者會」，針對現行教育的教師專業、通學安全、合理勞動補償、教育人力、幼教品質及教職員健康福利等提出9大訴求及12大主軸，呼籲新北市議員參選人正視第一線教育現場需求，將教師專業保障、教育人力、勞動權益及學生學習品質納入政見與施政規畫。
教育部青年署辦理青年百億海外圓夢基金計畫，但學生團體指出，海外翱翔組屢發生實際行程與簡章不符的問題，呼籲教育部改善。教育部則表示，將督促執行單位要與海外所有智庫、見習機構都確實簽訂意向書，若要變動則需有替代方案，真的都無法執行，將補償青年獎勵金。
賴政府擲百億，由教育部青年署辦理青年百億海外圓夢基金計畫。但學生團體今天開記者會表示，青年百億海外翱翔組源頭為青年署，但該案實際由中間單位設計，最後再外包旅行社等第三方執行，進而屢發生實際行程與簡章不符的狀況，卻要參與學生自行承擔，要求教育部改善。
教育部近日提出調整教保員薪資待遇方案，全國教師工會總聯合會（全教總）表示，改善教保員的薪資待遇，是提升幼教工作者權益的重要一步，值得肯定。而受過完整師資培育訓練的幼兒園教師，承擔重要的幼兒教學工作，其專業、責任與付出也應受到重視。全教總呼籲，改善教保員待遇的同時，應持續檢討並提升幼兒園教師的薪資待遇，制度上也應給予全面支持，真正提升教保服務品質，讓幼教工作者得以長久留在教育現場。
非營利幼兒園教保服務人員、公幼教保員明年起可望加薪8000元，資深人員月薪上看8萬元、甚至更高！非營利、公幼調薪能留住老師嗎？工會喊「遲來的正義」，私幼、準公共卻憂心挖角潮。薪資怎麼調、誰能受惠？一次看懂調薪亮點，以及高薪背後仍待解決的行政重擔。
當年烘焙師吳寶春因受限於法規，無法報考我國大學ＥＭＢＡ只能負笈海外，促成教育部修正大學同等學力認定標準第七條，俗稱「吳寶春條款」，開放憑專業領域具卓越成就也能報名碩士班。但條款上路多年問題叢生，甚至遭濫用，教育部近日欲再修正規定，學校要如實提報招生作業計畫書，經核定後才得辦理招生。
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