教保員待遇調升 全教總呼籲：重視所有幼教工作者的付出

教育部近日提出調整教保員薪資待遇方案，全國教師工會總聯合會（全教總）表示，改善教保員的薪資待遇，是提升幼教工作者權益的重要一步，值得肯定。而受過完整師資培育訓練的幼兒園教師，承擔重要的幼兒教學工作，其專業、責任與付出也應受到重視。全教總呼籲，改善教保員待遇的同時，應持續檢討並提升幼兒園教師的薪資待遇，制度上也應給予全面支持，真正提升教保服務品質，讓幼教工作者得以長久留在教育現場。

全教總指出，待遇改善固然重要，但幼教工作者面臨的困境，並不只有薪資問題。幼兒園的工作型態與國民中小學不同，教師除了課程與教學，更必須全日投注照顧幼兒、維護安全、處理突發狀況。另外備課、教學紀錄、幼兒學習觀察及親師溝通等工作，因為白天缺乏足夠時間處理，只能利用午休，甚至下班後的時間完成。此外，特殊需求的幼兒不斷增加，公幼教師在缺乏助理員協助的狀況下，更是充滿蠟燭兩頭燒的疲累。

全教總表示，未來的幼教政策除了持續改善待遇，更應從工作制度著手，檢討幼兒園教師的工作安排，保障合理的備課、休息及專業工作時間，並建立明確的延長工作時間認定與補償機制。不應讓教師必須犧牲私人生活，才能完成專業所需的教學工作。

降低師生比、增加特教助理員人力也是全教總關注的重點，全教總表示，降低師生比，才能讓教師有更多心力照顧每一位幼兒；增加特教助理員，才能讓有特殊教育需求的幼兒獲得適切支持，讓一般幼兒獲得應有的照顧，最後，合理限制課後照顧時間，則是保障工作者休息權的重要一環。

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