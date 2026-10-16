廢導護、調降班級人數、加碼獎金 救「教師荒」新北教師會拋9大訴求

全台教師荒，基層教師頻出走，今新北市教師會及新北教育人員產業工會舉辦「2026新北教育好政點記者會」，針對現行教育的教師專業、通學安全、合理勞動補償、教育人力、幼教品質及教職員健康福利等提出9大訴求及12大主軸，呼籲新北市議員參選人正視第一線教育現場需求，將教師專業保障、教育人力、勞動權益及學生學習品質納入政見與施政規畫。

新北市教師會理事長蔡淑遠表示，面對教師人力不足、行政負擔、校事調查爭議，以及學生輔導與特殊教育需求增加等挑戰，教育政策不能只停留在口號，更應讓教師安心教學、學生穩定學習，並讓學校獲得足夠人力與資源。

教師會提九大具體訴求，包括一、陳情事件先行調解；二、全面廢除校外導護；三、編列假日出勤加班費；四、逐年調降班級人數，朝國小每班25人、國中每班26人努力；五、提升正式教師員額編制；六、國小課後照顧班及幼兒園課後留園由每節400元提高至480元，幼兒園晚上6點後調整至每節700元。第七則是限制幼教課後照顧時數；八、提高教師健康檢查補助，朝50歲以上每年8000元、滿40歲至未滿50歲每年6000元、40歲以下每年4000元研議；九、提高教師節獎金每人每年至少2000元。

教師會提十二大主軸，包括教師專業與合理陳情調查制度、行政減量與工作補償、穩定教育人力、午餐與導護配套、輔導諮商支持、特教融合支持、幼教品質提升、以教師專業為核心的AI與數位教育、健康友善職場、校務治理與程序正義、教育經費透明及影響評估，以及教師組織參與政策研議。

蔡淑遠指出，12大主軸與108項建議不是零散的個別要求，而是從教師權益、學生照顧到教育治理提出整體改革方向。重大政策推動前，應同步評估經費、人力與工作量，避免政策成本最後轉嫁給學校及第一線教育人員。

今日出席議員包括有國民黨議員劉美芳、陳儀君、洪佳君、游輝冗，另民進黨議員張嘉玲、許昭興、李蒨萍、黃淑君等人都出席 。陳儀君表示，國民黨新北市長參選人李四川已承諾，若未來當選市長，明年教師節獎金會比照北市發2千元，對教師健康檢查費若未來財源寬裕也會逐年到位，包括幼教課後照顧終點費及調降班級人數等都會執行。

議員李倩萍說，蘇巧慧委員過去也曾提過，針對教師會的需求只要合情合理一定會去做，大家都會支持教師會的建言，也希望下一代孩子都獲得最好的教育。

黃淑君表示，針對陳情事件先行調解部分，在新的年度新北市政府將會成立一個校外單位來協助，協調校內相關爭議事件，透過校外機構專業的委員調解，目前新北市教育局已確定正在檢討相關規劃中。

蔡淑遠說，教育改善需要市府、議會與第一線教育人員共同合作，期待候選人的支持能進一步轉化為具體的議會監督、預算支持與政策行動，新北市教師會及新北市教育人員產業工會將持續與各界對話，朝向教師安心教學、學生穩定學習的目標努力。

今新北市教師會及新北教育人員產業工會舉辦「2026新北教育好政點記者會」，針對教師專業、通學安全、合理勞動補償、教育人力及教職員健康福利等提出9大訴求及12大主軸，現場多名新北市議員參加響應。記者林媛玲／攝影

今新北市教師會及新北教育人員產業工會舉辦「2026新北教育好政點記者會」，針對教師專業、通學安全、合理勞動補償、教育人力及教職員健康福利等提出9大訴求及12大主軸，現場多名新北市議員參加響應。記者林媛玲／攝影

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