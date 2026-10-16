百億圓夢計畫行程更動惹議 教育部：加強簽約細節

教育部去年首度推動青年百億海外圓夢基金計畫，傳出有人臨時被通知計畫中止，或是中途行程變動。教育部表示，今年已加強簽約細節，海外機構都會先取得意向書，減少臨時變動。

今年8月，一名錄取圓夢計畫海外翱翔組的青年在社群貼文，指出發一個月前臨時被通知計畫中止，讓已辭去工作的他損失慘重。教育部當時解釋是國外見習單位突然中止合作，將以專案方式提供比照基本工資的補貼。

學生團體EdYouth今天與台灣青年民主協會、青年思潮共同在台北召開記者會指出，「青年百億海外圓夢基金計畫」有助於拓展國際視野、累積海外學習及交流經驗，但也傳出經費編列不透明、遴選程序，以及實際行程與簡章內容不符等爭議。

曾參與圓夢計畫的大一學生蔡睿璟表示，在實際執行計畫期間，出現實際行程與簡章不符、臨時變動的情況不是個案，身邊友人也有類似遭遇，例如原先規劃要參加比賽，實際卻只是到場館與周邊地點走訪。

蔡睿璟主張，這類重大行程變更，應有合理的補救與協助措施，避免相關成本最終由參與青年自行承擔。

EdYouth理事長蔡其曄也呼籲加強出發前的遴選機制、揭露完整資訊，部分合作單位會委託旅行社辦理，如果無法按原定規劃，應建立合理的檢討和補償機制。

台灣青年民主協會理事長楊姿潁表示，海外翱翔組是由政府或民間組織提出方案，讓青年申請；相較於築夢工場組要由青年自主提案，必須「從零」開始寫計畫，青年要負擔的成本較低。她認為2組的名額不一定要調整，但海外翱翔組的機制應更完善一些，確保參與者的權益。

教育部青年發展署副署長諶亦聰今天稍晚接受媒體聯訪表示，海外翱翔組的計畫須在1年前提出，實際執行時難免無法百分之百吻合。但今年開始會強化簽約細節，要求大學與海外單位合作時，不論是見習還是參訪接待，都要取得意向書，減少臨時變動的情況發生。

諶亦聰表示，如果真的因為不可抗力因素，導致行程必須改變，將優先尋找替代方案。如果連替代方案都做不到，青年署已增訂補償機制，目前規劃是青年申請獎勵金的1成。

對於部分合作學校將機票、飯店住宿、交通安排等委託旅行社處理，教育部已訂有規範，只有行政庶務項目能夠委託。諶亦聰說，今年審議計畫時就有特別注意這項細節，如果學校都是委託代辦單位接洽，「這種就不是我們放心合作的對象。」

諶亦聰也表示，後續會加強評選機制，全程錄音錄影確保公平。回國後的成果報告書，會盡量給予青年最大的彈性，不一定都要照青年署的格式。

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