青年百億圓夢基金頻出包 教育部：強化與海外單位簽約機制

教育部青年署辦理青年百億海外圓夢基金計畫，但學生團體指出，海外翱翔組屢發生實際行程與簡章不符的問題，呼籲教育部改善。教育部則表示，將督促執行單位要與海外所有智庫、見習機構都確實簽訂意向書，若要變動則需有替代方案，真的都無法執行，將補償青年獎勵金。

「青年百億海外圓夢基金計畫」4年編列百億經費，對象為15至30歲青年，計畫分成分為築夢工場組與海外翱翔組，築夢工場組由青年自主提案，每案最高補助200萬；海外翱翔組則是由各部會與民間組織合作，提供國際組織、基金會、智庫見習機會，每案最高補助150萬元。

但青年團體今天表示，海外翱翔組源頭為青年署，但該案實際由中間單位設計，最後再外包旅行社等第三方執行，進而屢發生實際行程與簡章不符的狀況；且新竹市青年發展中心提案計畫，兩名錄取者具該市青年委員身份，也引發外界對遴選程序、利益迴避的質疑。

教育部青年署副署長諶亦聰表示，海外翱翔組過去僅甲（教育部）乙（執行單位）方簽約，明年則督促乙方與當地所有見習機構、智庫都要簽約，先取得接待同意和合作意向，應能處理接待單位臨時變動行程的問題。又若真的得臨時調整見習單位或行程異動，必須提出替代方案。理論上以替代方案優先，若無或青年不喜歡，則會補發一成獎勵金。

諶亦聰也說，還是必須要求青年於返台後一個月內提出成果報告書，不一定要照格式，形式已給予彈性。知道部分產業訓練等確實不易書面呈現，但成果報告也是讓教育部評估該單位專業是否完善，進而檢核是否值得再訪，因此還是希望提供基本的成果報告。

另，本報也經查，近期出事的海外翱翔組，教育部於網上公告的圓夢計畫並沒有揭露執行單位，甚至執行單位可能再外包第三方執行的狀況。

諶亦聰表示，教育部是和其他公部門、公私立大學或特殊領域的ＮＧＯ合作，也是簽約乙方，合作單位絕對不是旅行社或遊學代辦。同意執行單位機票、當地交通接送委託旅行社辦理，但僅限行政庶務，而教育部也確實發現，部分海外接洽不是執行單位在辦理，而是由遊學代辦，「這就不是我們安心合作的對象。」又簡章確實沒有每一案都揭露執行單位，明年是否均要公布，內部可以研議。

直至於評審身份是否檢討，諶亦聰說，海外翱翔組動用上千名評審委員，學界教授居多，產業界人士亦有，評審過程中全程錄音、錄影，也已經修訂評審聘用機制，如比照工程會規範，要求三等親或具備僱傭關係必須迴避，未來也會訂定更多須迴避的樣態。

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