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衛武營「跳出來的地圖」特展 梳理不同時代舞蹈記憶

中央社／ 台北16日電

衛武營推動「台灣舞蹈記憶地圖」歷史計畫，推出首檔特展「跳出來的地圖：那些身體走過的台灣路」，透過口述歷史、文獻與影像等素材，梳理不同時代、地域與群體的身體記憶。

展覽策展人樊香君表示，「這張地圖，是由肉身在冷戰、流離、戒嚴與勞動中踩踏出的動態軌跡。」整體展覽不以單一舞蹈家為敘事軸線，而是循著不同群體與舞蹈工作者的移動、創作及生活經驗，重新觀看台灣舞蹈史尚待補充與持續研究的面向。

根據衛武營發布的新聞資料，展覽規劃「稍息立正不站好」、「東方身體實驗室」及「踏向斷層之傷的腳步」3大單元，分別從威權時期的民族舞蹈、1990年代解嚴後對文化主體性的探索，以及對殖民歷史與文化記憶的回望，呈現不同時代背景下台灣舞蹈與社會環境的交互關係。

展場也設置鏡面互動空間，邀請觀眾透過自身身體參與，在觀看歷史的同時，也思考自己與這片土地之間的連結。

衛武營藝術總監簡文彬表示，「台灣舞蹈記憶地圖」歷史計畫從高雄出發，把散落在舞台演出、常民生活與原民部落的身體記憶重新拼整起來，期待衛武營除了是「眾人的藝術中心」之外，同時是文化記憶的守護者、轉譯者。

「跳出來的地圖：那些身體走過的台灣路」展期到2027年1月24日，觀眾將可循不同世代留下的身體軌跡，走讀這段動人的台灣路，地點在衛武營3樓樹冠大廳（西側）。

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衛武營 地圖 策展

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