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青年百億圓夢基金狀況多 學生批行程變動與簡章不符、評審無利益迴避

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
學生團體高呼「計畫品質要把關，青年權益要周全」，要求教育部完善青年百億海外圓夢計畫機制。記者許維寧／攝影
學生團體高呼「計畫品質要把關，青年權益要周全」，要求教育部完善青年百億海外圓夢計畫機制。記者許維寧／攝影

賴政府擲百億，由教育部青年署辦理青年百億海外圓夢基金計畫。但學生團體今天開記者會表示，青年百億海外翱翔組源頭為青年署，但該案實際由中間單位設計，最後再外包旅行社等第三方執行，進而屢發生實際行程與簡章不符的狀況，卻要參與學生自行承擔，要求教育部改善。

學生團體高呼「計畫品質要把關，青年權益要周全」。參與青年百億計畫海外翱翔組的大一學生蔡睿璟表示，實際參與後發現行程與簡章內容有出入，原規畫可在當地參與比賽，實際上僅去周邊走訪。臨時變動的狀況也非個案，身邊友人參與後也反映過行程與簡章不符。

蔡睿璟也說，該案主責單位是教育部青年署，提案單位是某學校，最後由旅行社協助執行。當下僅讓學生填寫計畫更動聲明書通知行程異動，無法給予補償。建議若行程安排需調整應先提前說明，計畫臨時變動應設置更完善的機制。

EdYouth常務理事陳胤嘉也說，先前由新竹市青年發展中心提案的「創業家特攻隊－美國亞利桑納州」，兩名錄取者具該市青年委員身份，也引發外界對遴選程序、利益迴避的質疑。此外，也有民眾反映，部分計畫存在書面審查意見與申請內容不符、評選標準及審查依據不夠明確等問題。

EdYouth理事長蔡其曄則建議，資訊揭露不應只是在申請階段，應一路貫穿至結案，說明合作單位、行程、經費與相關限制，行程調整時應即時說明；也應強化選拔機制透明度，標準是否明確、評審是否利益迴避均應檢討；也希望落實計畫品質管理，教育部應持續掌握計畫執行狀況、確認單位執行能力與安排，又若海外單位跟旅行社沒有提供原定服務，學生是否有反應管道，提案單位無法依約定執行規畫，也能檢討其後續再合作的資格。

再者，蔡其曄也說，教育部要求學生於回國一個月內須提出成果報告，時間很倉促、形式也非常有限，應給予彈性呈現的管道；又百億計畫不應只把參與人次、補助人次當成果基準，而是實際了解青年的收穫。

青民協理事長楊姿潁表示，青年百億計畫應聚焦讓多少人受益。學生在國外學到新技術、公共政策、社會創新，回台是否有相應的平台能實際落地，既然投入百億，就不應只是停留於個人，而要擴展於青年世代，讓其將所學轉化如地方實踐等具體行動。

另外，楊姿潁也說，海外翱翔組由公家單位、學校等提案，再由第三方執行。層層關係能否緊密扣合，彼此間簽訂明確的備忘錄，不要讓行程恣意變動才能維護體驗。

賴清德總統日前出席出席教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫」成果交流活動開展記者會，並參觀青年在海外見習、跨國合作與多元主題行動中的成果。記者黃義書／攝影
賴清德總統日前出席出席教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫」成果交流活動開展記者會，並參觀青年在海外見習、跨國合作與多元主題行動中的成果。記者黃義書／攝影

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