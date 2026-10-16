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配合軍公教調薪 教育部預告修法提升公幼契約進用人員待遇

中央社／ 台北16日電

配合行政院的軍公教員工待遇提升方案，教育部近期預告修法，一併提升公立幼兒園契約進用人員的待遇，學士學歷教保員第一級月薪從4萬1420元，提高到4萬8800元。

行政院長卓榮泰7月拍板「116年度軍公教員工待遇提升方案」，強化公部門留才、攬才的競爭力，一般公務人員調幅約在9.98%至5.88%之間，主管人員調幅分別為11.56%至6.39%之間。

配合上述方案，教育部近日預告修正「公立幼兒園契約進用人員之進用考核及待遇辦法」，調整薪資待遇並增加薪資級別及修正契約進用教保服務人員敘薪的年資採計。

依草案，專科學歷教保員第1級月薪擬提高至新台幣4萬5380元，學士學歷第1級提高到4萬8800元，碩士學歷第1級提高到5萬1190元，都較現行大幅提高。薪級也從現在的20級，進一步增加到25級，藉此鼓勵資深人員留任。

草案另規劃，明年1月1日前進用的教保員、助理教保員、社會工作人員及護理人員，今年8月1日至12月31日的薪資，按原支給基準調增2000元。

教育部表示，這次修法是配合軍公教待遇提升方案，預告期縮短為14天，民眾可向國教署提出意見。

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