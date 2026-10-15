創「一個編輯就是一家出版社」理念 郭重興告別式李遠代頒總統褒揚令

讀書共和國出版集團創辦人暨社長、郭怡美書店創辦人郭重興9月7日辭世，享壽77歲。文化部長李遠今日出席讀書共和國出版集團主辦「《你欲來開出版社無？》郭重興先生人生畢業典禮」，並代表頒贈總統褒揚令，由郭重興長女郭正榕代表受贈。

李遠致詞時回憶起他曾跟郭重興說過，「在你的人生畢業典禮時，總統會頒發褒揚令給你」，郭重興回答他，「我寧願不要褒揚令，我不想畢業」。但郭重興也說，如果一定要畢業的話，請記得不用花時間唸出褒揚令的話，以免耽誤大家的時間，因此，今日的頒贈褒揚令環節有別以往，並沒有朗讀褒揚令內容的環節。

李遠表示，曾有一位資深編輯退休後提了一個成立出版社的企劃書給郭重興，郭重興非但不像傳統投資者「審閱」企劃案，反而充滿雀躍地跟他說，「有人這麼看得起我，竟然選擇我，我好高興」。從簡短的話語，就能看出郭重興對愛書人及編輯的尊敬。

文化部表示，郭重興一生可說是一部台灣當代出版的奮鬥史，他不僅是一位充滿智慧的出版企業家，更是一位純粹的文化人，早年秉持知識分子的社會責任與關懷投注出版志業，先後創立或參與創辦貓頭鷹出版社、城邦出版集團，2001年創辦「讀書共和國出版集團」，首創「一個編輯，就是一家出版社」理念，讓總編輯擁有高度自主權，能夠獨立選書及出版優質圖書。

郭重興用極具前瞻性的「平台」概念，打破傳統出版的框架，孕育出數十個各具特色、百花齊放的出版品牌，於2017年獲頒第41屆金鼎獎特別貢獻獎。近年郭重興將充滿家族記憶的大稻埕祖厝修復，創立「郭怡美書店」，將歷史建築、在地記憶與閱讀文化完美結合，展現對台灣這塊土地的深厚情感。

文化部長李遠（左）出席讀書共和國出版集團主辦「《你欲來開出版社無？》郭重興先生人生畢業典禮」，並代表頒贈總統褒揚令，由郭重興長女郭正榕（右）代表受贈。圖／文化部提供

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