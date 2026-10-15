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科普基地、工作坊 第七屆台灣科學節下月兩周末舉行

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
教育部「2026 第七屆臺灣科學節」起跑，11月7至8日及11月14至15日舉行。圖／教育部提供
教育部「2026 第七屆臺灣科學節」起跑，11月7至8日及11月14至15日舉行。圖／教育部提供

教育部「2026 第七屆臺灣科學節」起跑，將於11月7至8日及11月14至15日舉行，教育部指出，預計超過2000場次的科普活動，邀請全民一起參與科學盛宴。

今年科學節除由教育部5大科學博物館舉辦科普展演活動，並擴大規模與34個科普基地攜手合作，推出12場「論壇與研討會」、46場「戲劇」、「科學演示」、「展覽與影展」、「科學競賽」、「工作坊」等數百場次。

國立海洋科技博物館推出兒童京劇《尾大不掉的海馬捲捲》由台灣戲曲學院京劇團演出，藉由海底世界故事引導思考海洋污染議題；《ARG實境解謎挑戰賽》結合展場探索與解謎，深入認識海洋知識與產業故事。

科教館也有《尬科學演示擂臺賽》邀請青少年組隊設計科學演示，轉化抽象原理為舞台挑戰；舞台劇《尼古拉・特斯拉》呈現交流電與無線能源探索歷程，體會科學家的理想與科技發展；科教70大戲《傅科擺》慶祝創館70週年，以祖孫三代視角穿越時空，回望台灣科教發展歷史。

教育部今年擴大邀請公私立科研機構加入「科普基地」，全台共34個單位共襄盛舉，包括：國家太空中心、農業部生物多樣性研究所、金屬工業研究發展中心、恆春文化中心等。

相關活動可上官方網站了解：

．各項活動訊息：https://tsf.moe.edu.tw/

．科普基地介紹：https://tsf.moe.edu.tw/science

．官方Facebook：https://www.facebook.com/taiwansciencefestival/

．官方Instagram：https://www.instagram.com/sciencefest.tw/

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