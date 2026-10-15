科普基地、工作坊 第七屆台灣科學節下月兩周末舉行

「千里文化森林是我的夢想。」文化部長李遠今天重返台江—20年前他推動「台灣千里步道」的起點，宣布去年推動的「百大文化基地」計畫將擴展為「千里文化森林」，連結文化、歷史、生態、觀光、運動等。他也宣布台史博2期工程未來將與亞太國際棒球訓練中心以「生態」進行縫合，共同打造台江地區從點至面的「千里文化森林」，並落實國家「都市林」政策。

2026-10-15 04:46