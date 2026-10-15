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人生畢業典禮！讀書共和國創辦人郭重興追思會 文化部長李遠代頒總統褒揚令

中央社／ 台北15日電
讀書共和國出版集團創辦人郭重興人生畢業典禮15日在台北市華山1914文化創意產業園區舉行，文化部長李遠（左）代表頒發總統褒揚令，由郭重興長女郭正榕（右）代表接受，表彰郭重興深耕出版、推動閱讀及培育人才的貢獻。中央社
讀書共和國出版集團創辦人郭重興人生畢業典禮15日在台北市華山1914文化創意產業園區舉行，文化部長李遠（左）代表頒發總統褒揚令，由郭重興長女郭正榕（右）代表接受，表彰郭重興深耕出版、推動閱讀及培育人才的貢獻。中央社

讀書共和國出版集團創辦人暨社長、郭怡美書店創辦人郭重興追思會，今天在台北華山文創園區舉行，文化部長李遠代表頒布總統褒揚令，由郭重興長女郭正榕代表受贈。

郭重興今年9月7日辭世，享壽77歲，追思會「你欲來開出版社無？─郭重興先生人生畢業典禮」今天舉行。

李遠致詞時回憶起他曾跟郭重興說過，「在你的人生畢業典禮時，總統會頒發褒揚令給你」，郭重興回答「我寧願不要褒揚令，我不想畢業」，後來想想又說，「如果一定要畢業的話，請你記得一件事情，那個褒揚令上面寫了很多字，不要念，因為會耽誤大家的時間」，因此今天現場並無朗讀褒揚令的環節。

李遠說，他與郭重興同屬戰後世代，兩人因為年齡僅差1歲，所以擁有相似的成長背景。回憶起兩人共同喜愛的一本書是「羅素回憶錄」，在那個蒼白、閱讀貧乏的年代，書中的內容一直鼓舞著他們，正如後來郭重興創立貓頭鷹出版社的許多書，也成為李遠的喜愛及陪著他孩子成長的書。

李遠也提及郭重興對編輯理念的支持，曾有一位資深編輯退休後提了一個成立出版社的企劃書給郭重興，郭重興非但不像傳統投資者「審閱」企劃案，反而充滿雀躍地跟編輯說，「有人這麼看得起我，竟然選擇我，我好高興」。從簡短的話語，就能看出郭重興對愛書人及編輯的尊敬。

「雖然他不想參加畢業典禮，但畢業典禮終究還是照樣進行」，李遠既感慨亦幽默地說，郭重興的離開，也代表著他們這個戰後世代已成為過去式，雖然如此，但許多與郭重興同世代的人還是苟延殘喘、不甘心地想把自己的力量發揮到最後，「我們這些還沒有參加畢業典禮的人會繼續努力」，仍然會將許多認為會失敗的事，樂觀、充滿熱血完成，然後交給下一代。

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讀書共和國 李遠 畢業典禮

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