教育部補助校事會議教師法律諮詢 同一事件每人3萬為原則

為了回應校事會議近期造成的濫訴困擾，教育部於10月7日公告修訂「高級中等以下學校教師解聘續聘停聘或資遣辦法」三項重點，教育部今天再公布高中以下學校教師法律諮詢作業要點，協助地方政府建立法律諮詢服務機制，協助涉及不適任事件調查的教師，補助對象為地方政府，同一事件每人補助3萬為原則。

本月初解聘辦法3大重點，包含屬合理管教或依法不予處罰案件可直接結案、主管機關接獲屬依法不予處罰案件可逕行結案，以及一般考核案件以校內人員調查為原則、限縮外聘調查條件。

教育部公告高中以下學校教師法律諮詢作業要點，對於涉及不適任調查案件提供法律諮詢機制，補助對象為地方政府，補助項目為地方政府提供公、私立高中以下學校專任教師、兼任、代課及代理教師，疑似涉及不適任調查事件法律諮詢。

補助基準為，依規定組成調查小組起，至調查小組完成調查報告為止的法律諮詢費用，同一事件每人以台幣3萬為原則。各地方政府應依規定期間，檢附經費申請表及作業方式向國教署提出申請。經由國教署書面審查通過，即核定補助金額並通知地方政府。

教育部也說明，此為專款專用，不得挪用於其他項目。且依照中央對直轄市及縣市政府補助辦法規定，將就各地方政府財力等級給予不同比率補助，第一級財力的縣市最高補助86%、第二級最高補助87%、第三級最高補助88%、第四級最高補助89%，第五級則能補助到90%。

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