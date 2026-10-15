斥資1.75億嘉義市第6所非營利幼兒園落成 增104名幼兒學額

嘉義市公共化教保再添新量能！市府斥資1億7530萬元興建的白鷺鷥非營利幼兒園，上午舉行落成典禮，成為第6所非營利幼兒園，提供104名幼兒就學名額。隨著湖子內地區人口成長、年輕家庭增加，市府持續擴大公共化教保服務，下半年新增2處公共托育設施，預計增加76個收托名額，完善不同年齡層的育兒支持。
市長黃敏惠率市府團隊出席落成典禮，與吳鳳學校財團法人董事長胡宗鑫、教育部國民及學前教育署督學張永傑共同見證。黃敏惠表示，配合市府推動「西區大發展」，湖子內近年吸引不少年輕家庭移居，市府投入1億7530萬元興建白鷺鷥非營利幼兒園，中央補助7303萬元、市府自籌1億227萬元，以行動回應地方育兒需求。
面對少子化及教育人才流失挑戰，市府透過引進專業師資、提供優質教保服務，讓家長安心育兒，也為幼教人才打造發揮專業的環境。園舍從規畫到興建，歷經工料上漲、工程人力短缺等考驗，市府透過跨局處合作克服困難，未來還將加強周邊行道樹種植與遮蔭規劃，打造更安全、友善的幼兒成長環境。
教育處長黃媛楟表示，白鷺鷥非營利幼兒園名稱源自地方記憶，鄰近軍輝橋前身為「白鷺橋」，因此以白鷺鷥命名。園所將運用湖子內周邊自然及生活資源，發展自然生態、食農教育等特色課程，讓孩子從熟悉的環境探索家鄉。
吳鳳科大董事長胡宗鑫表示，園所將導入幼兒保育系專業師資，提供課程規畫、教學支持及教師專業發展，並以「社區就是教室」為理念，規劃社區走讀、地方探索及生活體驗，引導幼兒認識社區的人、事、物，建立對家鄉的認同與歸屬感。
教育處指出，白鷺鷥非營利幼兒園115學年度招收5班、提供104個就學名額，班級並以蝌蚪、瓢蟲、樹蛙、蜻蜓、蝴蝶、五色鳥等在地常見生物命名，將自然生態融入日常學習，讓孩子從一草一木認識生活環境，在探索家鄉中安心學習、快樂成長。
當年烘焙師吳寶春因受限於招生法規，無法報考我國大學EMBA只能負笈海外，促成教育部修正「大學同等學力認定標準」第7條，俗稱「吳寶春條款」，讓專業領域具卓越成就表現者，憑專業表現也能報名碩士班。但該條款上路多年來問題叢生，教育部近日欲再修正規定，將運作機制法制化，學校要如實提報招生作業計畫書，經核定後才得辦理招生。
政府規劃明年再度普發一萬元。全國教師工會總聯合會今表示，近年各式現金發放與補貼政策層出不窮，但勞保及軍公教退撫基金潛藏的負債仍缺乏確保永續的改善方案。呼籲應重新檢討財政資源分配順序，將超徵稅收等財政餘裕，優先投入勞保及軍公教退撫基金，並建立制度化、長期且穩定的財政撥補機制，逐步改善潛藏負債問題。
「千里文化森林是我的夢想。」文化部長李遠今天重返台江—20年前他推動「台灣千里步道」的起點，宣布去年推動的「百大文化基地」計畫將擴展為「千里文化森林」，連結文化、歷史、生態、觀光、運動等。他也宣布台史博2期工程未來將與亞太國際棒球訓練中心以「生態」進行縫合，共同打造台江地區從點至面的「千里文化森林」，並落實國家「都市林」政策。
為了回應校事會議近期造成的濫訴困擾，教育部於10月7日公告修訂「高級中等以下學校教師解聘續聘停聘或資遣辦法」三項重點，教育部今天再公布高中以下學校教師法律諮詢作業要點，協助地方政府建立法律諮詢服務機制，協助涉及不適任事件調查的教師，補助對象為地方政府，同一事件每人補助3萬為原則。
嘉義市公共化教保再添新量能！市府斥資1億7530萬元興建的白鷺鷥非營利幼兒園，上午舉行落成典禮，成為第6所非營利幼兒園，提供104名幼兒就學名額。隨著湖子內地區人口成長、年輕家庭增加，市府持續擴大公共化教保服務，下半年新增2處公共托育設施，預計增加76個收托名額，完善不同年齡層的育兒支持。
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