憑臉書追蹤數錄取研究所 「吳寶春條款」頻傳爭議 教育部欲修正

當年烘焙師吳寶春因受限於招生法規，無法報考我國大學EMBA只能負笈海外，促成教育部修正「大學同等學力認定標準」第7條，俗稱「吳寶春條款」，讓專業領域具卓越成就表現者，憑專業表現也能報名碩士班。但該條款上路多年來問題叢生，教育部近日欲再修正規定，將運作機制法制化，學校要如實提報招生作業計畫書，經核定後才得辦理招生。

如過去某大學系所於準用吳寶春條款一項資格條件敘明「熱心公共事務，臉書追蹤達10萬人以上」，引發爭議，經過外界議論後隔年才刪除該條。

一名私校高層就指出，吳寶春條款條件甚至被用作酬庸地方、鄉里人士的管道，在於到底何謂具「社會貢獻」沒有一定標準。部分人士只是在地方開一家店，也能被視為有社會貢獻；也有學校用於拉攏政商名流、產業界人士，主要仍看中背後的人脈與財力。

教育部近期研議修訂「大學同等學力認定標準」第七條，增列大學要辦理招生，各年度應於規定期限內提報招生作業計畫書，並經教育部核定後才得辦理招生。若大學違反教育部核定的計畫書或其他法令規定，將視情節輕重廢止招生資格或撤銷計畫書核定。

教育部指出，該招生制度實施多年後，部分大學實務執行上未能嚴謹審查報考資格，導致引發招生審查過於寬鬆等爭議，影響社會對高等教育招生制度的信賴。

高教工會副理事長翟敬宜表示，教育部過去就發布過相關函釋，要求學校招生前應明確列出認定標準、名額上限，現在欲再修正同等學力認定標準，位階確實更高也更有約束力。

但翟敬宜也說，一般人要升讀碩士班，不外乎就是透過筆試或面試篩選，吳寶春條款是提供其他可認定、參採的彈性，其實教育部可以給予學校計畫書更明確的指示，如需具備指標性獎項或為年營業額達一定標準的公司負責人。有更嚴謹的規範也不錯，屆時學校計畫書送審不過，也能知道原因回頭修正。

教育部也表示，本次修法主要是將現行運作機制「法制化」，大學辦理招生時有明確的依循標準，有助提升招生公平性及公信力。審核學校申請計畫時，是綜合檢視所訂資格條件、招生情形、校內審查程序、以及學生入學後的學習支持與輔導機制，將持續引導學校善用規定，協助專業領域人才讀大學。

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