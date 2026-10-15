普發1萬僅短期受惠 全教總：超徵稅收應先撥補勞保、公教退撫

政府規劃明年再度普發一萬元。全國教師工會總聯合會今表示，近年各式現金發放與補貼政策層出不窮，但勞保及軍公教退撫基金潛藏的負債仍缺乏確保永續的改善方案。呼籲應重新檢討財政資源分配順序，將超徵稅收等財政餘裕，優先投入勞保及軍公教退撫基金，並建立制度化、長期且穩定的財政撥補機制，逐步改善潛藏負債問題。

全教總理事長葉青芪指出，根據政府相關財務資料，截至2025年底，中央及地方政府潛藏負債已突破21兆元，其中勞保潛藏負債超過14兆元，軍公教退撫基金未提存退休金精算應計負債亦高達約2.9兆。反映政府未來必須面對的長期退休給付財務壓力，將使受雇者的退休生活處於極大風險。

然而，葉青芪表示，面對財政警訊，政府卻一再以經濟成長、稅收增加、財政有餘裕為由，推出動輒數千億元的普發現金政策，令人質疑施政究竟是著眼國家長遠發展，還是僅追求眼前的政治紅利。

全教總強調，超徵不代表國家真的有餘錢，政府不能只計算今年多收了多少稅，卻不計算還有多少退休給付責任尚待履行。政府一方面反覆強調退休基金財務危機，要求勞工、軍公教及退休人員共同承擔年金改革的風險與代價；另一方面，卻能輕易提出動輒數千億元的普發現金政策，讓人難以接受。政府要求人民為年金永續犧牲時，自己也應展現相同的財政紀律。

葉青芪指出，國家的財政責任不能只看眼前，普發現金固然能讓民眾短期受惠，卻無法解決退休基金結構性的財務困境。將超徵稅收形成的可運用財政餘裕，優先編列預算撥補勞保及軍公教退撫基金，不僅是履行政府對勞工及軍公教人員的退休承諾，也是減輕下一代負擔、落實世代正義。

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