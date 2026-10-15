重返台江李遠宣布推動「千里文化森林」：理想破滅時靠民間力量撐下去

「千里文化森林是我的夢想。」文化部長李遠今天重返台江—20年前他推動「台灣千里步道」的起點，宣布去年推動的「百大文化基地」計畫將擴展為「千里文化森林」，連結文化、歷史、生態、觀光、運動等。他也宣布台史博2期工程未來將與亞太國際棒球訓練中心以「生態」進行縫合，共同打造台江地區從點至面的「千里文化森林」，並落實國家「都市林」政策。

「我們一定把樹種回來！」李遠表示，每棵樹不只是樹而已，可能還與文化、歷史、信仰、遷徙、生活記憶等有關；綠道不該只有運動與種樹，更要連接所有的文化設施，擴大文化的版圖。

李遠今日從台史博出發，沿途經首屆百大文化基地「台江十三佃鄭家社區博物館」，到山海圳國家綠道重要節點「珍古德涼亭」、「台江文化中心」等。

2006年，李遠和學者黃武雄、生態作家徐仁修等人，一同發起台灣千里步道運動。李遠回憶，2006年也是紅衫軍倒扁運動走上街頭的那一年，「所有人都覺得理想破滅」。怎麼辦呢?「靠民間自己做吧。」包括千里步道和紙風車的319鄉村兒童藝術工程，都是在那一年誕生。「理想破滅的時候，靠民間撐下去。」20年來政黨輪替，他依然充滿信心，「台灣只要民間在，力量就會一直在」。

文化部表示，山海圳國家綠道2007年由台南社大台江分校執行長吳茂成等民間共同倡議，2011年時任台南市長賴清德正式啟動規劃「台南山海圳綠道計畫」，2019年更名為「山海圳國家綠道」。綠道從台江內海出發，一路延伸至玉山，被稱為「台灣版朝聖之路」。全程連結不同族群、氣候帶、林相與水域環境，成為一條可以透過步行或自行車等多元載具，帶著大眾探訪人文歷史，並連結自然生態的文化路徑。

台史博館長謝仕淵表示，台史博2期計畫除擴增博物館展覽、典藏等專業量能以外，也將透過環湖步道與1000株新植的原生種樹木，縫合台史博與周邊亞太國際棒球村，成為結合台史博與運動場館的園區，並進一步連接百大文化基地、山海圳國家綠道、台江國家公園及整個城市生活圈，打造融合歷史、生態、運動與文化的未來生活地標。

吳茂成表示，為了響應千里文化森林，民間已提出以山海圳國家綠道為主幹道，串聯百大文化基地、國家公園、社區博物館、村廟等的「台江文化森林」計畫。希望透過公私協力，形成一條有文化、有綠蔭的綠道，讓阿公、阿媽從家裡出來不用開車，就可以走文化綠道去菜市場、大廟、博物館，還可以運動，「相信可以作為全國各個村落的參考，讓每個地方都能成為一座文化森林」。

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