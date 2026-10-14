屏東擬推校園友善調處 屏教職批比校事會議更可怕 縣府：未定案

屏東縣政府教育處為解決校園爭議過度司法化、濫訴及「小事大辦」問題，規畫成立「Friendly team友善調處與支援團隊」，希望在正式行政調查前，透過第三方介入化解親師生衝突。不過，屏東縣教師職業工會檢視草案，質疑團隊成員組成、法律保障及調處效力不明，甚至規畫將調處結果作為學校行政處分參考，痛批「化解紛爭，還是打造另個比校事會議更可怕組織？」

屏東縣府教育處表示，廣納各方意見，本月12日舉行校園事件第三方機制草案籌備會議，徵詢各界代表（含法制、衛生、社會及教育團體）專業意見，各界（包含教師職業工會）當天發言已列入後續研擬調整參考，內容尚未定稿。為回應教師團體關切校園濫訴，擬規畫「Friendly team 友善調處與支援團隊」，期透過第三方調處的支援功能，秉持預防優先，溝通先行核心，供學校處置或關係修復參考。

屏東縣教師職業工會副理事長林蕙蓉指出，調處機制立意良善，但草案規定學校須經「內部會議」決議才能申請，卻未交代會議法源及參與人員；另規畫專業人才庫，採「核心幕僚加專業個案小組」運作，成員資格、遴選標準及權責均不明確，甚至建議納入未成年學生代表，恐衍生保密及法律爭議。

林蕙蓉表示，草案雖規畫案件分流至法律諮詢或修復式對話，卻未說明法律諮詢究竟保障教師工作權，還是協助校方認定責任。最令工會無法接受的是，調處結果可製成建議書，供學校行政處分或輔導處置參考，恐讓教師在調處過程中的陳述，反成日後不利自身的材料。

林蕙蓉強調，調處目的消弭誤解，行政懲處涉及事實調查及法定程序，兩者不能混為一談。依教師法等規定，涉及教師解聘、停聘及懲處，應循教評會、考核會等法定程序，不能以調處建議取代調查。

林蕙蓉表示，教育處若真要減少校事會議爭議，應在接獲投訴時先依法釐清事證，落實案件分流，而非再增設權責不明的團隊，讓教師承受另層調查壓力。她直言，「教育處自己先成為真正支持教師的Friendly team」，才能讓教師安心教學。

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