指校事會議相關修法避重就輕 教團再籲：濫訴補償機制入法

教育部日前公告校事會議修法，學校認定明顯屬於合理管教案件即可結案，不進入調查程序；主管機關認定依法不用處罰的案件，亦能直接結案。台灣教育產業工會今天則表示，教育部本次仍無回應制度性的問題，缺乏讓真正讓教師安心教學的環境以及保障、恢復名譽的機制，可見官員們只看條文邏輯，仍忽視學校系統的複雜性。

台教產今天高呼，「廢除校事會議，還我教學尊嚴」、「拒絕程序凌遲，名譽補償入法」。台教產副理事長葉明政表示，最近民眾設計一款小遊戲，讓玩家體驗校事會議氛圍，要過關只有一個條件，就是什麼都不要做，也是防禦性教學的極致表現。

新竹市教師職業工會理事長梁麗雯則舉基層教師案例。她談到，教師Ａ擔任一年級教師被家長投訴，Ａ決定先留職停薪，而Ａ長期以來無法走出情緒，甚至訴說時手還會顫抖。即便Ａ的同事均安慰他，過去的就算了，但對Ａ而言，已經期許自己做到縝密的溝通卻還是被如此對待，未來要回到教學現場非常艱辛。

另一案則是科任教師Ｂ。梁麗雯指出，Ｂ一次在放學後聽到學生以不當言語互罵，並以不當字詞討論網路交友。Ｂ在原地思考一分鐘，掙扎是否要前去糾正學生言行，但後來決定走回辦公室。在於看了這麼多的投訴案，即便沒有被投訴也會陷入焦慮，害怕「管教」都會被放大檢視。

高雄市教師職業工會理事長李雅文則表示，教育部稱本次辦法修正後，合理管教可直接結案，但面對外界奇怪的投訴和施壓，「誰敢承擔不調查結案的責任？」再者，調查期程動輒長達兩個月，還能再展延兩個月，一案光行政程序就要折騰半年，加上救濟等兩年都不一定能還老師清白。

葉明政表示，教育部官員只看整體條文，仍忽視學校系統的複雜性。認真管教，換來的可能是調查程序，甚至可能名譽掃地，於是有只少管少錯、變成防禦性教學，如此才能安全下班。

葉明政指出，若不關注校園生態、不注重老師感受，政策只會愈改愈失敗。也持續呼籲廢除校事會議，終結校園司法化；限縮調查期程，停止程序凌遲；名譽補償機制也要入法，被誣告的老師不能最後只得到「查無不法」，政府應該建立救濟機制，甚至參考校園轉型正義措施，確定無不法，則給與精神、經濟損失補償。

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