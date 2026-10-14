全球前2%頂尖科學家揭榜 中山大學陳鎮東、翁金輅、楊金鐘稱冠全國

2026年全球前2%頂尖科學家排行榜（World's Top 2% Scientists）公布，中山大學共有68名學者入選；其中50名學者入選「終身科學影響力排行榜」、39名學者入選「2025年度科學影響力排行榜」，研究涵蓋12個主領域與32個子領域。

其中「海洋學」、「網路與電信」、「戰略、國防與安全研究」、「聚合物」及「社會科學方法」5個子領域排名全台第一，彰顯研究成果的國際影響力與跨領域實力。此外，中山大學今年首度有學者在婦產科與生殖醫學、耳鼻喉科等醫學領域入榜，顯示醫學研究亦有亮眼表現。

中山大學多名學者在研究領域名列全台前三，展現長期研究累積的能量與年度學術成果的影響力。在「終身科學影響力排行榜（1960—2025）」中，海洋科學系研究講座教授、中央研究院院士陳鎮東（海洋學，全球第六）、電機工程學系講座教授翁金輅（網路與電信，全球第187）及環境工程研究所榮譽退休教授楊金鐘（戰略、國防與安全研究，全球第211）均排名全台第一；資訊管理學系特聘教授邱兆民（資訊系統，全球第175）及材料與光電科學學系講座教授郭紹偉（聚合物，全球第182）則名列全台第三。

在「2025年度科學影響力排行榜」中，陳鎮東（海洋學，全球第6）、人力資源管理研究所副教授李澄賢（社會科學方法，全球第63）及郭紹偉（聚合物，全球第75）分別在所屬領域排名全台第一。資訊管理學系教授李家瑩（資訊系統，全球第86）排名全台第二，邱兆民（資訊系統，全球第105）、通訊工程研究所特聘教授溫朝凱（網路與電信，全球第413）及楊金鐘（戰略、國防與安全研究，全球第636）則名列全台第三。

此外，今年入選「終身科學影響力排行榜（1960—2025）」全台前十的中山大學學者還包括化學系特聘教授梁蘭昌（無機與核子化學，全球第1,284、全台第5）、海科系榮譽退休教授陳宏遠（漁業學，全球第571、全台第7）、資管系教授李家瑩（資訊系統，全球第324、全台第9）、電機系特聘教授鄧人豪（能源，全球第610、全台第9）、海工系榮譽退休教授陳邦富（土木工程，全球第1,015、全台第9）、資管系退休教授吳仁和（資訊系統，全球第333、全台第10），以及海資系特聘教授李澤民（植物生物學與植物學，全球第2,674、全台第10）。

其他入選「2025年度科學影響力排行榜」全台前十的中山大學學者，還包括材光系博士後研究員 Mohamed Gamal（聚合物，全球第550、全台第5）、物理系副教授呂浩宇（天文學與天文物理學，全球第1,751、全台第5）、電機系講座教授翁金輅（網路與電信，全球第712、全台第6）、物理系副教授范越芳（奈米科學與奈米技術，全球第1,476、全台第6）、企管系特聘教授張純端（行銷，全球第438、全台第8）、材光系副教授曼哈迪（聚合物，全球第1,137、全台第8）、後醫系合聘教授崔冠濠（婦產科與生殖醫學，全球第1,607、全台第8）、後醫系合聘教授林新景（耳鼻喉科，全球第984、全台第10）、電信工程國際碩士學位學程副教授新可夫（網路與電信，全球第1,153、全台第10）、海資系特聘教授溫志宏（藥物與生物分子化學，全球第1,188、全台第10），以及醫科所教授林遠彬（生物醫學工程，全球第1,195、全台第10）。

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