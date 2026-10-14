勞動部打造全方位校園勞動教育 培養國民勞動觀念

為落實尊嚴勞動並從小培養國民勞動觀念，勞動部持續推動「勞動教育向下扎根計畫」，針對不同教育階段師生量身打造多元學習內容。

透過繪本導讀、校園舞台劇、圖文並茂的主題書籍及進入大專院校辦理專業科系巡迴講座等多元形式，將抽象的勞動法規與權益轉化為生動活潑的學習體驗，協助不同層級學子在求學階段建立基本的勞權素養與自我權益保護能力。

勞動部指出，勞動意識培育應從小起步，為了讓學齡前幼兒及國小中低年級學童有勞動概念，該部持續與各公立圖書館攜手辦理勞動教育繪本說故事活動。

藉由有趣的《小兔踏踏上學去》、《未來夢想工程：AI汽車的誕生／歡迎光臨汽車夢工廠》等繪本內容，引導孩子了解「職業平等」與「尊重勞動」的核心價值，近三年已辦理351場次，6,600多位小朋友參與。

針對國小高年級與國中生，勞動部預計於年底前完成編製「打怪先看說明書！少年的職場生存攻略」主題圖文書，進一步深化國民勞動觀念。

勞動部說明，考量勞動權益對於尚未進入職場的學生較為複雜且生硬，將持續思考提供各種階段學生淺顯易懂的勞動概念，讓他們融會貫通於生活中。近年來持續透過寓教於樂的校園巡迴舞台劇，讓學生在歡樂氛圍中吸收職場安全與勞權的觀念，使勞動法令生活化，進而提升學生的勞權知識。

值得一提的是，勞動部自2016年開始推動舞台劇入校表演，至今已邁入第10年，共計演出642場次，25萬名學生觀看。部長洪申翰日前出席於能仁家商舉辦的深植勞動概念校園巡迴列車10周年活動時，即期許學子透過觀賞戲劇，瞭解從面試開始的各項勞動權益。

另針對即將步入職場或已有工讀需求的高中職及大專校院青年，勞動部持續更新「職場高手秘笈」等實用手冊，讓大家可以掌握勞動契約、加班工時、勞工保險及求職防詐等關鍵權益實務。

同時，勞動部亦與教育部、地方政府一同攜手，於2026年進入校園辦理巡迴講座、編撰勞權教材並培訓高中職師資，其中有授課講師更精心研發手機互動問答遊戲與多元教材，以活潑的數位教學方式引導學生建立對勞動權益的正確認知。

大專校院方面，今年預計辦理22場次講座，持續深耕「電資」、「醫護」、「金融」及「傳播」等領域，今年更首度至「社工」科系辦理專題講座。特別邀請業界第一線實務工作者現身說法，分享產業勞動環境現況、勞權保障及職涯發展經驗，協助大專青年在踏入職場前建立基本勞動權益意識。

勞動部強調，推動校園勞動教育是一項跨越各年齡層的長期扎根工程。未來將持續深化跨部會合作，以親和且多元的教育模式，讓「尊重勞動」與「自我保護」的種子在每位學子心中萌芽，公私協力營造更尊嚴、友善的勞動環境。

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