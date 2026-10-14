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台挪青年無線電交流 宜蘭發出訊號抵達北極圈
教育部青年發展署透過國際發聲與蹲點計畫，協助35名學生從摩斯電碼、短波無線電、QSL通聯卡到廣播製作，完成台灣、挪威跨海無線電通聯，讓宜蘭發出的訊號成功抵達北極圈。
教育部今天發布新聞稿指出，台灣數位外交協會以「通訊韌性」為題，推動「From an Island to the North台挪青年國際發聲與交流活動」在宜蘭高中規劃3場主題課程及1場參訪，從短波廣播原理、摩斯電碼（CW）、QSL通聯卡，到實地於宜蘭高中架設短波無線電天線，並透過模擬斷網情境，讓學生在不依賴一般網路的條件下嘗試完成跨國通訊。
在活動中，學生不僅成功與挪威青年連線，也實際操作CW電碼進行跨國通聯，在「真的把訊號送出去」的過程中，理解無線電在災防與緊急通訊中的應用。
除了在台課程，團隊也前往挪威北極圈的瓦爾德，與瓦爾德中學、當地藝術組織Komafest AS及旅居挪威的台灣青年交流，從教育、文化、影像及在地生活等面向認識當地社群。
這段國際交流在返台後仍持續發揮影響力，團隊與港湖民防團合作辦理成果分享，吸引約50名青年、民間團體工作者一同關心民防、數位韌性議題。
青年署表示，將持續透過iYouth Voice支持青年發揮專業與創意，累積跨文化交流與國際合作經驗，讓更多台灣青年的觀點與行動被世界看見。
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