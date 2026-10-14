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民主返鄉列車募資開跑 盼用128元「實惠價」送青年回家投票

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
11月28日全台將迎來地方九合一選舉。數個學生團體今於台北車站前舉行記者會，依往例啟動青年返鄉列車募資，協助青年以可負擔的價格返鄉投票。記者許維寧／攝影
11月28日全台將迎來地方九合一選舉。數個學生團體今於台北車站前舉行記者會，依往例啟動青年返鄉列車募資，協助青年以可負擔的價格返鄉投票。記者許維寧／攝影

11月28日全台將迎來地方九合一選舉。台灣青年民主協會、台大學生會、EdYouth等團體今舉行記者會，依往例啟動青年返鄉列車募資，協助青年以實惠價格返鄉投票。青民協理事長楊姿潁表示，期望於本周募得45萬，開出25條巴士路線，以128元的實惠票價協助青年回鄉，若募資達標將有望延伸至離島船票補助。

青年團體今於台北車站前高呼「返鄉有距離，民主不缺席」。楊姿潁說，青年可能因求學、工作離開家鄉，相較於多在戶籍地生活的中、老年，返鄉必須耗費較多時間與交通成本，還可能面臨一票難求的困境。而地方選舉選出的首長與民代，將決定未來家鄉幾年的公共事務，青年則能將對家鄉的關懷與期待，化為參與地方決策的一票。

台灣學生聯合會理事長陳昱仁則表示，對許多青年而言，面對的並非想不想回家，而是能不能回家。且近年還須面臨台鐵漲價、售票秒殺，經濟與實務上的困難，不應成為返鄉投票的阻礙。希望透過跨校資源整合包車與規畫，降低學生交通成本。

青年思潮研究員李昱潔說，青年對交通、文化產業、環境等在地議題均十分關心，返鄉投票，才會讓縣市首長、議員、村里長都重視青年票，也會讓城市治理更重視青年權益。

EdYouth台灣一滴優教育協會理事長蔡其曄來自金門，目前於台北求學，也是今年地方選舉首投族。他說，以自身為例，來回金門的金錢支出就高達3000元以上，返鄉成本確實可能成為門檻。但對首投族而言，不只是人生第一次投票，也是開始認識家鄉、參與地方公共事務的機會。

同為首投族的學生段力平也表示，過去面對生活中的不滿，可能透過社群發文、師長溝通尋求改變，取得投票權則能直接參與公共事務。也希望鼓舞身邊的同儕返鄉，透過「選票」為心中的價值觀發聲。

台大學生會長孫傳哲說，希望透過募資支持，以128元的票價降低回鄉成本，讓青年更能實際參與家鄉公共事務；台大研協會副公共關係長鍾維軒也說，青年並非缺乏公共參與的意願，而是需要更友善的環境，期盼藉由返鄉列車，讓青年的關懷能真正化作實際行動。

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