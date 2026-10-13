115年高教深耕計畫經費 台大擁25.3億居冠、成大14.6億次之

為落實對大專校院深化教研量能支持，教育部核定115年高教深耕計畫經費共193億元，個別學校年度分配經費一項與去年近似，今年仍以龍頭國立台灣大學獲得新台幣25.3億最多，國立成功大學14.6億居次。
教育部於107年推動「高等教育深耕計畫」，幫助學校提升校務發展並提升國際競爭力。高教深耕計畫以5年為1期，也是國內最大一筆競爭型補助計畫。
根據教育部統計指出，今年個別經費排序前十名學校和去年雷同，仍以台大獲得25.3億最多，其次為成大14.6億，陽明交大13.5億、清大12.6億、中山大學5.7億。
中山大學近兩年因特色領域研究中心表現出色獲教育部肯定，也反映於經費增幅上。中山與中興今年與去年均拿下逾5億元高教深耕補助款，超過中央大學的4.5億，於近兩年間分居五、六。
又今年技專校院中仍以台科大獲得4.4億最多，北科大獲得3億居次；私立大學一項台北醫學大學、中國醫藥大學個別獲得2.5億和2.4億，優於其他私立綜合大學；私立科大中則以正修科大獲得2.4億居冠。
教育部自112年起延續推動「高等教育深耕計畫第二期（112-116年）」，5年預計投入970億元。第二期計畫將於116年屆滿，面對AI浪潮及全球高教環境快速變化，教育部表示，已著手規劃第三期計畫，未來將進一步引導大學運用AI於校務治理，並融入行政、課程及教學創新。
為落實對大專校院深化教研量能支持，教育部核定115年高教深耕計畫經費共193億元，個別學校年度分配經費一項與去年近似，今年仍以龍頭國立台灣大學獲得新台幣25.3億最多，國立成功大學14.6億居次。
花蓮縣政府推動「零元上學」政策，從國中小免費簿本、營養午餐，擴大至高中職每年2萬元就學補助，並規畫116學年度起提供設籍花蓮的大專院校生，每年最高4萬8000元宿舍或租屋補助。有家長肯定政策有助減輕經濟壓力，也提醒縣府應明確說明申請資格及補助標準，避免民眾期待落空。
全球每年約7000萬人遭受創傷性腦損傷（TBI），目前仍沒有獲准藥物能直接促進受損神經修復並改善功能。清華大學分醫所教授陳令儀研究團隊發現，植物來源化合物「異野漆樹苷」（Isorhoifolin）可同時作用神經元與星狀膠質細胞，促進神經突修復、調節氧化壓力，為創傷性腦損傷藥物開發提供新的研究方向，研究成果登上國際權威期刊「植物醫學」（Phytomedicine）。
中原大學表示，美國史丹佛大學研究團隊近日公布2026年全球前2%頂尖科學家榜單（World‘s Top 2% Scientists），中原大學有31位教授入榜，較去年增加2人，再創新高。入榜教授涵蓋人工智慧、電子工程、能源、材料科學及企業管理等多項研究領域。
116學年度升大學高中英語聽力測驗第一次考試將於10月17日舉行，大考中心統計，本次考試報名人數計9萬900餘人，今天上午已公布應試號碼、考試地點與試場分配表，考生可至大考中心網站查詢。另外，受到11月底九合一選舉影響，大考中心也提醒，辦理選舉宣傳活動，避開考試期間以維護試場安寧。
一張「線上論文家教」求救名冊，揭開台灣高教在量化KPI與升等年限壓迫下的殘酷現實。從頂大碩博士生到現職助理教授，全都陷入「論文生不出來」的焦慮。資深學者指出「高教補習班化」，學生只能無奈向外求援的困境；但也有教授點出更深層的危機，研究生基本研究思維與修改能力的失靈，導致師生陷入「聽不懂、改不動」的膠著痛苦。但在口試場上，委員又是如何看穿代寫的偽裝？
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