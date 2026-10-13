台中沙鹿公托73名幼兒搶1名額 中市府：將再增2處公托

台灣人口持續探底，但孩子還沒出生，公托大戰卻已經開打。台中市近年大量就業人口移入，已經躍升為全台第二大城，全市共設55家公托，可收托1771人，不過候補卻高達4058人次；其中，台中市沙鹿區平均每73名幼兒才分得一個名額，相當搶手。中市社會局表示，沙鹿區收托量能57.14%，未來將在增2處公托。

《聯合報》盤點全台各鄉鎮區公托收托數及0到2歲嬰幼兒人口數，全台「公托覆蓋率」平均僅4.9%，其中又以因科技園區帶來新興人口的新竹市與台南市，最需要提升公托資源，例如台南市安南區公托覆蓋率僅0.3%，平均每329名幼兒分得一個名額，新竹市北區則是平均每240名幼兒才分得一個名額，競爭最為激烈，台中市沙鹿區也上榜，平均每73名幼兒分得一個名額。

台中市社會局表示，嬰幼兒照顧方式多元，包含家長自行照顧、送托公托、準公托、私托及居家托育人員等。沙鹿區收托量能57.14%，高於全市平均家外送托率44%，除了已經開辦的沙鹿公托，未來將再新增埔子及鹿寮2處公托，持續打造友善育兒環境。

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