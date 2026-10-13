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新北校園通APP服務延伸至幼兒園 打造2到18歲一站式數位校園

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
「新北校園通APP」全面延伸至幼兒園，讓家長透過一支手機掌握孩子在園資訊，也讓數位服務從幼兒園一路銜接至高中，串起2至18歲智慧教育服務。記者林媛玲／攝影
「新北校園通APP」全面延伸至幼兒園，讓家長透過一支手機掌握孩子在園資訊，也讓數位服務從幼兒園一路銜接至高中，串起2至18歲智慧教育服務。記者林媛玲／攝影

新北市整合請假、課表、成績查詢、電子聯絡簿、多元兌換及繳費等校務服務的「新北校園通APP」，全面延伸至幼兒園，公立幼兒園正式推動、私立幼兒園擴大試辦，讓家長透過一支手機掌握孩子在園資訊，也讓數位服務從幼兒園一路銜接至高中，串起2至18歲智慧教育服務。

教育局長張明文表示，新北自2016年推動校園通APP，持續將分散的校務及親師服務整合於單一平台，2025年榮獲「政府服務獎－數位創新加值類」，成為全國首個獲得該類獎項的縣市教育局，目前註冊人數突破百萬人次，象徵新北市教育局自數位化、數位優化、數位轉型一路邁向 AI 轉型的重要里程碑。

張明文說，此次新北校園通APP再以全國首創方式將服務延伸至幼兒園，不僅便利家長使用，也減少園所重複行政作業，讓科技真正回應教育現場需求。

教育局指出，幼兒園模組以「親師溝通、園務減量、家長便利」三大核心推動。「電子聯絡簿」及「訊息通知」提供正式且集中的親師溝通管道，協助重要資訊即時傳遞；「相簿管理」方便園所分享幼兒在園活動紀錄，家長如對涉及幼兒的個別照片有疑慮，也可提出下架申請；「多元兌換」則讓家長透過一支手機綁定不同子女，集中管理鮮奶幸福週等兌換服務，減少操作步驟，讓親師聯繫及家庭使用更加便利。

教育局補充，系統上線後將持續蒐集公私立園所、教師及家長使用意見，滾動調整操作流程與功能。為迎接新北校園通app百萬用戶里程碑，10月21日將舉辦百萬用戶抽獎。

今日也率先針對完成註冊及身分驗證的幼兒園教師與幼兒家長辦理專屬抽獎，送出超商商品卡、圖書禮券、AirPods及iPad等好禮。未來將持續依教育現場需求優化服務，讓數位科技成為減輕園務負擔、便利家庭使用及深化親師溝通的助力。

「新北校園通APP」全面延伸至幼兒園，讓家長透過一支手機掌握孩子在園資訊，也讓數位服務從幼兒園一路銜接至高中，串起2至18歲智慧教育服務。記者林媛玲／攝影
「新北校園通APP」全面延伸至幼兒園，讓家長透過一支手機掌握孩子在園資訊，也讓數位服務從幼兒園一路銜接至高中，串起2至18歲智慧教育服務。記者林媛玲／攝影

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