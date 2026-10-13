精進總務主任採購專業 國教署辦工作會議 表揚19名資深人員

為協助全國總務主任推動校務工作、精進採購專業知能，教育部國教署委請國立竹南高中於10月13、14日辦理「115年度國立高級中等學校及國立國小總務主管採購工作會議」，全國逾200名學校總務主任參與。會議安排專家學者進行專業演講及實務分享，並頒發感謝狀，表揚服務5年以上的資深總務主任，感謝其長期投入教育現場。

國教署表示，本次會議以「政府採購法實務」、「派駐勞工權益相關法規」、「校園工程品質管理」、「採購稽核常見錯誤樣態分析」、「校園樹木與景觀作物之病害診斷及管理」、「職場壓力與情緒調適」等為主題，並安排資深總務主任分享工作經驗，從法規、實務及經驗傳承等面向，提升總務主任的專業知能與實務工作能力。

國教署指出，學校總務工作繁重且複雜，能長期擔任總務主任並不容易，因此於會中頒發感謝狀，表揚19名服務5年以上的資深總務主任，感謝他們長年投入教育工作。

國教署表示，採購是總務主任的核心工作之一，為協助學校處理採購業務，已成立國立學校「採購諮詢輔導團」，提供採購疑義諮詢及專業協助，支持學校總務人員依法行政，讓各校面對採購業務時有所依循。

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