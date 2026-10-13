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竹北公托54人搶1名額覆蓋率僅1.9% 縣府：擴建據點祭獎勵留人

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
因科技園區帶來新興人口的竹北市，近年同樣也因大量人口移入，0到2歲幼兒多達5834人，公托覆蓋率卻僅1.9%。平均54人分得一個名額。示意幼兒畫面，非新聞當事人。記者郭政芬／攝影
因科技園區帶來新興人口的竹北市，近年同樣也因大量人口移入，0到2歲幼兒多達5834人，公托覆蓋率卻僅1.9%。平均54人分得一個名額。示意幼兒畫面，非新聞當事人。記者郭政芬／攝影

「聯合報」盤點全台各鄉鎮區公托收托數及0到2歲嬰幼兒人口數，全台「公托覆蓋率」平均僅4.9%，其中因科技園區帶來新興人口的竹北市，近年同樣也因大量人口移入，0到2歲幼兒多達5834人，公托覆蓋率卻僅1.9%。平均54人分得一個名額。

對此，新竹縣政府回應，考量竹縣年輕家庭聚集、幼兒人口成長最快的區域，縣府近年透過持續布建公托托育據點、積極招募準公共托育資源、及持續發放育兒津貼托育補助等多元管道，以積極回應民眾托育需求。

目前核定設置10處公共托育設施，已有9處營運，分布於竹北4處、竹東3處、新埔及新豐各1處，共提供212個收托名額。明年婦幼館開幕後，竹北將再增設1處社區公托家園，竹東、湖口各規畫增設2處，北埔也已爭取到場地。

此外，除持續布建公共托育據點外，竹縣有73家私立托嬰中心加入準公共化服務，核准收托3336人；領證居家托育人員中，87.3%（767人）加入準公共化服務。針對實際照顧人力不足導致無法額滿狀況，縣府自今年起「托育三項支持政策」（特殊兒童收托獎勵、人員表揚、久任獎勵），穩定留任人力以提升實際收托量能。

縣府透過托育補助、育兒津貼及準公共托育收費管控，減輕家長負擔。準公共托育每月補助1萬3000元起，第二胎加發1000元、第三胎以上加發2000元，家長實際負擔約2800至9000元；公托每月補助一般家庭7000元、中低收入戶9000元、低收入戶1萬1000元。未送托公托或自行照顧者，也可依胎次領取每月5000至7000元育兒津貼，確保各類育兒家庭均獲支持。

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