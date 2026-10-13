新北校園通APP註冊破百萬 教局：延伸幼兒園

新北市政府教育局長張明文今天表示，新北校園通APP註冊人數已突破百萬，這是領先各縣市的紀錄，為擴大服務，未來將延伸幼兒園，提供學校與家長間智慧教育服務。
新北市教育局今天舉辦新北校園通APP延伸幼兒園的記者會，張明文會中宣布，整合請假、課表、成績查詢、電子聯絡簿、多元兌換及繳費等校務服務的「新北校園通APP」，目前註冊人數突破百萬，這是領先各縣市的紀錄。
張明文表示，新北校園通APP的適用範圍將向下延伸幼兒園，讓家長能透過手機掌握孩子在園資訊，也讓數位服務從幼兒園一路銜接至高中，串起2歲至18歲的智慧教育服務。
張明文表示，服務延伸至幼兒園，不僅便利家長使用，也減少園所重複行政作業，讓科技真正回應教育現場需求，APP的幼兒園模組，將以親師溝通、園務減量、家長便利等3大核心推動。
教育局指出，為迎接新北校園通app百萬用戶里程碑，除10月21日將舉辦百萬用戶抽獎外，未來也將持續依教育現場需求優化服務，讓數位科技成為減輕園務負擔、便利家庭使用及深化親師溝通的助力。
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台灣人口持續探底，但孩子還沒出生，公托大戰卻已經開打。《聯合報》盤點全台各鄉鎮區公托收托數及0到2歲嬰幼兒人口數，全台「公托覆蓋率」平均僅4.9%，其中又以因科技園區帶來新興人口的新竹市與台南市，最需要提升公托資源。
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新北市整合請假、課表、成績查詢、電子聯絡簿、多元兌換及繳費等校務服務的「新北校園通APP」，全面延伸至幼兒園，公立幼兒園正式推動、私立幼兒園擴大試辦，讓家長透過一支手機掌握孩子在園資訊，也讓數位服務從幼兒園一路銜接至高中，串起2至18歲智慧教育服務。
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「聯合報」盤點全台各鄉鎮區公托收托數及0到2歲嬰幼兒人口數，全台「公托覆蓋率」平均僅4.9%，其中因科技園區帶來新興人口的竹北市，近年同樣也因大量人口移入，0到2歲幼兒多達5834人，公托覆蓋率卻僅1.9%。平均54人分得一個名額。
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