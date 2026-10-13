英文學多年仍有中文口音 陽明交大研究：外語口說發音會受母語制約

民眾學習了多年英文，為何有些發音還是聽不出差異，或口說常帶有中文口音？陽明交大與加州大學爾灣分校、萬芳醫院合作研究發現，學習新語言時，並非單純模仿耳朵聽到的聲音，而會受到母語的制約，進一步反映於外語口說，導致英文發音常常帶有中文口音。

外文系教授盧郁安表示，人們學習第二語言時，會帶著第一語言建立的語音類別，以及長期形成的聆聽策略，處理第二語言中的新聲音。因此，第二語言的學習並不是「重新開始」，而是在既有語言系統上建立新的語音對比。

研究團隊以「beat（拍打）與 bit（一點）」及「bat（蝙蝠）與 bet（賭注）」兩組易混淆的母音為例，測試台灣英語學習者如何聽辨母音以及如何模仿。研究關注不同的聲學線索，例如母音的長短（duration）以及母音音質（spectral properties），盼了解學習者在聽與說之間是否採用相似的語音線索。

研究發現，在bat與bet這組母音中，由於英語的 /æ/ 與 /ɛ/ 在華語中缺乏可直接對應的母音類別，學習者較不容易將此套入既有的母語聲音框架，因此受到母語牽引的情形較不明顯，聽到的聲音特徵，較能直接反映於發音。

相較之下，beat與bit的母音 /i/ 與 /ɪ/，因為與華語既有的母音類別較為接近，學習者在面對兩者之間較模糊的聲音時，容易受到母語聲音影響，發音進而向母語靠攏。造成多數人在區分 /i/ 與 /ɪ/ 時，沒有辦法像英語母語使用者那樣敏銳捕捉音質與嘴型差異，只能依賴聲音長短區分。

「每一種語言都提供說話者一套組織語音的方式。」盧郁安表示，人們在學習第二語言時，並非一張白紙，而是帶著母語的經驗進入新的語言系統。母語對第二語言發音的影響，不只是讓說話者「有口音」，更重要的是，過去的語言經驗會影響學習者如何組織新的語音、注意哪些聲音特徵。

盧郁安說，母語會影響第二語言的聽覺辨識與口語，要理解第二語言發音，要先了解學習者依賴哪些語音線索，以及這些線索是否真正幫助他們區辨新的語音。該項研究成果也說明，外語學習並非單純追求「消除口音」，而是理解學習者如何在既有語言系統上，建立新的語音分類與聆聽策略，有望為個別差異化語言學習、教學與發音訓練提供新的研究方向。

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