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故宮破碗事件大英博物館重演？國際級博物館文物的隱形保衛戰

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
故宮自遷台以來長期沿用的文物鐵箱，曾有效保護文物度過特殊歷史階段，在「改箱為櫃」的過渡期間，鐵箱內的文物包裝已進行優化處理，導入典藏級保存材料。圖／故宮提供
故宮自遷台以來長期沿用的文物鐵箱，曾有效保護文物度過特殊歷史階段，在「改箱為櫃」的過渡期間，鐵箱內的文物包裝已進行優化處理，導入典藏級保存材料。圖／故宮提供

大英博物館四日發生神秘破碗事件—一只公開展出的清康熙年間景德鎮瓷碗突然掉落摔碎。大英博物館表示文物已送修復，但「英國保護中國文物不當」的討論正在社群平台延燒，媒體擔憂引發中英外交危機。此事讓人想起數年前的故宮破碗事件，國際級博物館文物受到損害，不管原因為何，都可能引發政治危機，文物的保存維護如同一場隱形戰役。

故宮甫開展的「物華再現：文物保存修復」特展，是繼三年前故宮破碗事件催生的「文物檢測與修復在故宮」特展之後，再度舉辦的修復特展，呈現故宮文物保存與修復文物的努力。故宮院長蕭宗煌在開展時承諾，規畫每兩年便舉辦一次文物保存修護展。

大英博物館此次的破碗事件相當神秘。事情發生在大英博物館的95號展廳，監視器畫面證實，瓷碗掉落時展廳內無人、承載瓷器的架子也完好。而破碗所屬的這批瓷器來自珀西瓦爾·大衛爵士的收藏，他被公認是西方最重要的中國古瓷收藏家之一。大英博物館表示還在調查文物損壞的原因，但此事已引發博物館應如何保護與展出易碎珍寶的辯論。

瓷器不易保存卻是清宮最重要的收藏之一。在故宮「物華再現」修復特展中，展出故宮推動「瓷器庫房整飭計畫」的成果。

故宮自遷台以來長期沿用的文物鐵箱，具備堅固、可堆疊及便於搬運的特性，曾有效保護文物度過特殊歷史階段。經歷破碗事件後，為了保護瓷器，故宮「改箱為櫃」，並透過文物包裝現況調查與文物包裝優化，導入典藏級保存材料，建立兼顧文物安全、取用效率與長期保存的當代典藏系統。在「改箱為櫃」的過渡期間，鐵箱內的文物包裝已先進行優化處理。

蕭宗煌指出，故宮除了改善北部院區修護空間與設備，未來南部院區國寶館將規畫「看得見的庫房」及「看得見的修復室」。國寶修復中心預計明年完工，故宮也正積極串聯國內大專院校及文化保存機構，強化文物保存修護人才培育與實務的銜接。

故宮設有文物科學研究分析實驗室。圖／故宮提供
故宮設有文物科學研究分析實驗室。圖／故宮提供

故宮自遷台以來長期沿用的文物鐵箱，曾有效保護文物度過特殊歷史階段，在「改箱為櫃」的過渡期間，鐵箱內的文物包裝已進行優化處理，導入典藏級保存材料。圖為包裝優化前鐵箱內文物包裝狀況。圖／故宮提供
故宮自遷台以來長期沿用的文物鐵箱，曾有效保護文物度過特殊歷史階段，在「改箱為櫃」的過渡期間，鐵箱內的文物包裝已進行優化處理，導入典藏級保存材料。圖為包裝優化前鐵箱內文物包裝狀況。圖／故宮提供

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