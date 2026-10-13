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台灣橋梁計畫閉幕 賴總統：培育諾獎得主

聯合報／ 記者柯美儀／台北報導

中研院與國內十二所學研機構共同推動「台灣橋梁計畫」，七個月內邀請卅一名諾貝爾獎得主來台舉行系列演講與學術交流。兼任「台灣橋梁計畫」榮譽主席的總統賴清德昨天出席活動閉幕式，致詞時再度提及「諾貝爾三三三計畫」，盼卅年內，能在台灣培育出至少三位諾貝爾獎得主。

「台灣橋梁計畫」昨在台大舉辦閉幕式。賴總統表示，這項計畫搭建了三座橋，第一是「知識之橋」，讓世界頂尖知識走進台灣，也讓台灣研究人才走向世界，共同面對氣候變遷、人工智慧、疾病威脅等全球挑戰。

第二是「世代之橋」，讓諾貝爾獎得主的知識與經驗傳承給年輕學子，期待有一天，世界會因台灣的人才而變得更加美好；第三是「和平之橋」，當世界分歧增加之際，更要增加對話，「台灣已經搭起和平之橋，身處不同領域的我們，也應該思考如何運用自身的專業，促進世界和平與繁榮」。

賴總統表示，去年十一月，他提出一個願景，希望卅年內，台灣在物理、化學、醫學三個領域，能夠至少增加三位諾貝爾獎得主，「要達到這個目標，政府必須讓好奇心有空間、讓研究有時間、讓人才有舞台，讓台灣與世界有連結。」政府將持續改善研究環境、厚植基礎研究與高等教育，並拓展國際共同研究及人才交流。

中研院院長陳建仁說，這項計畫最重要的意義，不只是邀請多少位諾貝爾獎得主、舉辦多少場演講，而是透過交流與對話，連結台灣與世界、資深科學家與年輕學者，讓全世界看見台灣。

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