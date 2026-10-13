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烏克蘭樂團 12月捎和平之聲

聯合報／ 本報訊

二○二六年末，來自烏克蘭最堅毅又充滿力量樂音將來到台灣，烏克蘭國家歌劇院管弦樂團將在音樂總監、烏克蘭最重要的指揮家米柯拉．迪亞杜拉的親自帶領下首度訪台，演出貝多芬跨時代的交響鉅作——第九號交響曲「合唱」。米柯拉近日透過郵件向台灣民眾捎來問候，期盼以音樂作為跨越國界的語言，與台灣觀眾展開深刻而真摯的對話。

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烏克蘭 和平 樂團

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