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烏克蘭樂團 12月捎和平之聲
二○二六年末，來自烏克蘭最堅毅又充滿力量樂音將來到台灣，烏克蘭國家歌劇院管弦樂團將在音樂總監、烏克蘭最重要的指揮家米柯拉．迪亞杜拉的親自帶領下首度訪台，演出貝多芬跨時代的交響鉅作——第九號交響曲「合唱」。米柯拉近日透過郵件向台灣民眾捎來問候，期盼以音樂作為跨越國界的語言，與台灣觀眾展開深刻而真摯的對話。
音樂會將於十二月二十六日、二十七日先後於高雄衛武營音樂廳、台北國家音樂廳演出，雙人套票享九折優惠，購票請至udn售票網或洽客服專線（○二）二六四九一六八八。
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