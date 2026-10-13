總統接見 國際技能競賽台奪3金

國際技能競賽被譽為技能界的奧林匹克，第四十八屆國際技能競賽日前在上海舉行，台灣派出五十三位國手，拿下了世界排名第三名，比上次進步一名，行政院長卓榮泰表示，將頒給選手跟培訓團隊共二○四○萬元獎金，選手們可透過技優保送管道進入到大專院校，繼續去學習更多的技能。

賴清德總統昨天上午接見「第四十八屆國際技能競賽代表團」，肯定代表團獲得總排名全世界第三的佳績，並指出，這次代表團一共拿下三金、三銀、七銅，還有高達卅項優勝，整體獲獎率達九十一％，總排名更位居全世界第三。他感謝選手們讓台灣的名字再次在國際舞臺上發光發熱。

卓榮泰下午出席頒獎典禮，他表示，這次成績太好，勞動部將依「技能競賽實施及獎勵辦法」頒給選手跟培訓團隊共二○四○萬元獎金，也會提供選手們未來申請免試，就能取得各級技能檢定的術科成績，更透過技優保送的管道，進入到大專院校，繼續去學習更多的技能。

卓榮泰指出，在技能界的奧林匹克競賽中，跟全球高手一起競爭，選手們讓國際的朋友再度對台灣刮目相看。教育部將與勞動部進一步合作，繼續優化技能教育課程跟訓練內容，能夠跟業界、產業界對齊，政府也會推動第二期的高等教育深耕計畫，這個計畫未來幾年會持續投入六五○億的教育經費，在ＡＩ新十大建設當中，國家計畫在二○四○年以前要培育五十萬個ＡＩ人才。

本次得到金牌的楊宇鈞表示，他第一次接觸花藝是在小學五年級，有次在朋友的花店幫忙整理花，很受吸引，後來從花店的整潔、除玫瑰花刺、練習綁緞帶等，再到戶外婚禮場地布置，興趣也培養了起來，並在國三拿到了第一張花藝證照，也就是荷蘭ＤＦＡ花藝證照，之後決定成為選手。

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