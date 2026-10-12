2026台灣文化日 號召民眾投遞文化記憶明信片

台灣文化協會今年成立105年，文化部以「文化民主，百花齊放」為題，推出2026台灣文化日系列活動，也號召全台50家以上書店、文化空間響應，可以寫下文化記憶明信片。

文化部長李遠今天於記者會致詞表示，總統賴清德國慶演說以「臺灣山巔之城，地上的鹽，世上的光」為題，他以此思考，認為文化就像土壤，如105年前蔣渭水、林獻堂這些前輩組織台灣文化協會一樣，自此讓台灣文化百花齊放。

李遠說，台灣文化協會採用各種方式，例如電影、讀報、戲劇等，希望讓台灣人找到一種認同，而過了105年，這段時間台灣歷經很多歷史變化，但民間一直才是能保留台灣文化真正的角色，甚至是有文化運動才會有政治運動，這也正是「文化民主」。

今年台灣文化日規劃紀念音樂會、全台串聯文化活動、文化記憶明信片等10場文化活動，還有6場歷史走讀，透過音樂、走讀、書寫及在地參與等多元形式，展現台灣文化多元豐富的樣貌。

其中紀念音樂會將在17日晚間將於台北市永樂市場前廣場，舉辦紀念音樂會，邀集台灣民謠大師陳明章、方宥心、鄭宜雰、同根生（A_Root）與生祥樂隊等跨世代音樂人共同登台，以「台灣文化協會會歌」、「大稻埕的天光」揭開序幕，沿著台灣百年文化發展軌跡，串聯大稻埕的街道、歷史場域與音樂會現場。

為擴大文化日參與能量，全台50家以上書店、文化空間也將設置「文化記憶明信片」書寫及回收據點，邀請民眾寫下對文化、地方與台灣未來的想像與期待，投遞完成即可獲贈限定文創小物。活動自即日起至10月31日止，無法親自到店的民眾可透過線上表單完成書寫，同樣享有集點回饋。

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