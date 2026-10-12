金融時報全球百大EMBA出爐 畢業年薪759萬創疫情後新高、中山大學上榜

根據英國金融時報最新公布的世界百大高階主管管理碩士學程（EMBA）排名數據，全球頂尖EMBA課程畢業生的薪資，首度超越2021年新冠疫情期間的水準。

在金融時報2026年EMBA排名所評估的課程中，畢業校友在取得學位三年後的平均年薪為23萬7,892美元（新台幣約759萬元）。排名由美國伊利諾州西北大學凱洛格管理學院（Kellogg School of Management）與香港科技大學合辦的EMBA課程奪冠。

經通膨調整後，EMBA畢業生薪資持續實質成長，從2023年低點的21萬7,855美元逐步回升，並且終於超越2021年的23萬5,908美元基準。不過，薪資仍低於2018年近期高峰的28萬4,862美元。

近期薪資回升顯示，雇主顯然再度願意為頂尖EMBA課程培養的高階主管支付更高薪酬。這些學員多為35至56歲、具備豐富工作經驗的資深經理人，通常一邊工作、一邊進修。

2026年排名涵蓋100所商學院。凱洛格管理學院與香港科技大學合辦的課程重新奪回榜首，領先中國中歐國際工商學院（CEIBS）與西班牙IESE商學院的全球EMBA課程。排名前段班的其他學校包括法國Skema商學院、在歐洲多地設有校區的ESCP商學院，以及由中國光華管理學院與美國凱洛格管理學院共同開辦的光華—凱洛格EMBA課程。

至於台灣的中山大學管理學院EMBA則名列第79名，與沙烏地阿拉伯法赫德國王石油與礦產大學（KFUPM）的商學院EMBA並列。

在經濟與就業前景不確定、AI正在改變教育模式之際，EMBA課程也面臨壓力。對忙碌的高階主管而言，高昂學費及進修所付出的時間與機會成本，都是必須考量的因素。

香港科技大學校長兼商學院相關主管安塞爾（Frederik Anseel）表示，商學院之間的競爭日益激烈，價格競爭尤其明顯，大班制課程更具競爭力；但他尚未觀察到該校合辦EMBA課程的需求下降。

他說：「我們培養的是未來的執行長與董事長。面對AI對經濟及整個產業帶來的變革，我們必須採取長期觀點。」

2026年，雇主願意分擔EMBA學費的比率也小幅回升，扭轉長期下滑趨勢。即便如此，超過半數畢業校友表示，學費完全由自己負擔。許多人在完成課程後轉換雇主、轉換職涯跑道，或自行創業。

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

中山大學 疫情 EMBA 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

登入簽到送 LINE POINTS 🪙 每日打卡送 LINE POINTS

玩遊戲再抽7-11禮券🧧 立即登入 立即前往