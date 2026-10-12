影／台灣橋樑計畫閉幕 賴清德總統：搭起知識、世代、和平3座橋

賴清德總統、中研院院長陳建仁與台大校長陳文章上午出席在台大舉辦「台灣橋樑計畫」諾貝爾獎得主演講系列閉幕式，賴清德兼任該計畫的榮譽主席，賴清德致詞時表示，政府持續與產學界合作並挹注資源，針對設施潛力的前期關注科技領域，搭建跨國合作的學術聯盟與研究網絡，培育出下一代的諾貝爾獎主得。

「台灣橋樑計畫」為串聯國內12所學研機構及世界和平基金會，在2025年至2026年間，7個月內邀請31位諾貝爾獎得主來台，進行一系列演講與交流活動。

賴清德致詞表示，「台灣橋樑計畫」大概搭起了三座橋。第一座橋是知識之橋，讓世界頂尖的知識走進臺灣，也讓臺灣的研究人才與理想走向世界。賴清德表示，面對氣候變遷人工智慧、疾病威脅與地緣政治變化，沒有任何國家能夠單獨找到所有答案。臺灣在半導體、資通訊、生物科技等領域，擁有深厚基礎。我們已經打起知識之橋要和世界一起提出問題，共同尋找解放。這個計劃把國際的諾標獎得主把他們請進到臺灣來，他們也把他們豐富的專業知識帶到臺灣來。

賴清德接著表示，第二座橋是世代之橋；31位曾經改變世界的學者陸續來到臺灣校園講課，臺下的同學也許就坐著20年後能夠深深影響某個科學領域發展的科學家。賴清德指，臺灣已經搭起世代之橋。期待有一天世界因為臺灣的人才而變得更加美好。

最後賴清德表示，第三座是和平之橋，在這段時間的講座，有得主提到科學是人類共同的橋樑；也有得主談論科學如何促進和平。當世界的分歧增加，我們更要增加對話。臺灣已經搭起和平之橋身，在不同領域的我們，不妨都可以思考如何運用自身專業，能夠促進世界的和平。

台灣橋樑計畫閉幕 賴清德：搭起知識、世代與和平之橋

賴清德總統、中研院院長陳建仁及台大校長陳文章今天上午出席於台灣大學舉行的「台灣橋樑計畫」諾貝爾獎得主演講系列閉幕式。賴清德總統也兼任計畫榮譽主席，致詞表示政府持續與產學界合作並挹注資源，針對設施潛力的前期關注科技領域，搭建跨國合作的學術聯盟與研究網絡，培育出下一代的諾貝爾獎得主。

「台灣橋樑計畫」由國內12所學研機構與世界和平基金會串聯推動，於2025年至2026年間，在7個月內邀請31位諾貝爾獎得主來台，透過系列演講及交流活動，促進國際學術合作與世代交流。賴清德總統致詞時指出，這項計畫搭起三座橋，第一座是「知識之橋」，讓世界頂尖知識走進台灣，也讓台灣研究人才與理想走向世界。他表示，面對氣候變遷、人工智慧、疾病威脅及地緣政治變化，沒有任何國家能單獨找到所有答案。台灣在半導體、資通訊及生物科技等領域具有深厚基礎，應與世界共同提出問題、尋找解方，而諾貝爾獎得主來台，也將豐富的專業知識帶進台灣校園。第二座是「世代之橋」，賴清德表示，31位曾經改變世界的學者陸續走進台灣校園，與年輕學子交流，坐在台下的學生當中，或許就有20年後深刻影響某個科學領域發展的人才，期待透過這項計畫培育新世代研究人才，讓世界因台灣人才的貢獻而更加美好。第三座則是「和平之橋」，賴清德指出，系列講座中，有諾貝爾獎得主提到科學是人類共同的橋樑，也有人談及科學如何促進和平。他強調當世界分歧增加，更需要擴大對話；不同領域的人都可以思考如何運用自身專業，為促進世界和平作出貢獻。

賴清德總統（中）、中研院院長陳建仁（右三）與台大校長陳文章（左三）上午出席在台大舉辦「台灣橋樑計畫」諾貝爾獎得主演講系列閉幕式。記者黃義書／攝影

賴清德總統（中）、中研院院長陳建仁（右）與台大校長陳文章（左）上午出席在台大舉辦「台灣橋樑計畫」諾貝爾獎得主演講系列閉幕式。記者黃義書／攝影

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